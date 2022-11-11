Только за сутки ВСУ уничтожили 700 оккупантов. Кроме того, враг потерял немало техники.

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Потери врага по состоянию на 11 ноября:

  • танков – 2814 (+10) единиц;
  • боевых бронированных машин – 5696 (+14) единиц;
  • артиллерийских систем – 1817 (+12) единиц;
  • РСЗО – 393 (+0) единиц;
  • средства ПВО – 205 (+0) единиц;
  • самолетов – 278 (+0) единиц;
  • вертолетов – 261 (+1) единица;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1505 (+6) единиц;
  • крылатые ракеты –399 (+0) единиц;
  • корабли/катера – 16 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4259 (+17) единиц;
  • специальная техника – 159 (+0) единиц;


  • Потери врага на фронте по состоянию на 11 ноября / Инфографика Генштаб