Только за сутки ВСУ уничтожили 700 оккупантов. Кроме того, враг потерял немало техники.

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Потери врага по состоянию на 11 ноября: