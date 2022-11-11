Только за сутки ВСУ уничтожили 700 оккупантов. Кроме того, враг потерял немало техники.
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Потери врага по состоянию на 11 ноября:
- танков – 2814 (+10) единиц;
- боевых бронированных машин – 5696 (+14) единиц;
- артиллерийских систем – 1817 (+12) единиц;
- РСЗО – 393 (+0) единиц;
- средства ПВО – 205 (+0) единиц;
- самолетов – 278 (+0) единиц;
- вертолетов – 261 (+1) единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1505 (+6) единиц;
- крылатые ракеты –399 (+0) единиц;
- корабли/катера – 16 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4259 (+17) единиц;
- специальная техника – 159 (+0) единиц;
Потери врага на фронте по состоянию на 11 ноября / Инфографика Генштаб