Лише упродовж доби ЗСУ знищили 710 окупантів. У Генштабі зауважили, що "темп не падає" – українські воїни продовжують вибивати загарбників із нашої землі. Окрім того, ворог втратив чимало техніки.

До теми Поле трупів: у ЗСУ показали втрати окупантів, які ціною життя намагаються врятувати Путіна

Втрати ворога станом на 11 листопада:

танків – 2814 (+10) одиниць;

бойових броньованих машин – 5696 (+14) одиниць;

артилерійських систем – 1817 (+12) одиниць;

РСЗВ – 393 (+0) одиниць;

засоби ППО – 205 (+0) одиниць;

літаків – 278 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 261 (+1) одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6) одиниць;

крилаті ракети –399 (+0) одиниць;

кораблі /катери – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) одиниць;

спеціальна техніка – 159 (+0) одиниць;



Втрати ворога на фронті станом на 11 листопада / Інфографіка Генштаб

Зеленський прокоментував втрати ворога

Президент України Володимир Зеленський прокоментував втрати російської армії у війні проти України.

Глава держави наголосив, що втрати Росії у 10 разів перевищують українські. Зеленський зазначив, що не може назвати точні цифри, однак є "дуже суттєва різниця".

Президент додав, що Росія використовує своїх солдатів як "гарматне м'ясо", тому вона і має значні втрати.

Зверніть увагу! У Пентагоні повідомили, що окупанти витратили більшість своїх високоточних боєприпасів в Україні, і санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до тієї, що була до війни. Посадовець впевнений, що суверенна, незалежна, демократична Україна витримає.

До теми – ЗСУ отримають ще більше зброї від США: дивитись відео