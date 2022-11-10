Президент прокоментував заяву Пентагону про те, що російська армія втратила половину своїх танків з моменту вторгнення в Україну. Він сказав, що цей факт є близьким до реальності.

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Зеленський розповів про втрати ворога на війні

Я думаю, що це більш-менш відповідає дійсності – хоча, відверто кажучи, повної реальності, особливо за особовим складом, ніхто не знає,

– заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що втрати Росії у 10 разів перевищують українські. Зеленський зазначив, що не може назвати точні цифри, однак є "дуже суттєва різниця".

Президент додав, що Росія використовує своїх солдатів як "гарматне м'ясо", тому вона і має значні втрати.

"Кожного разу, коли ми просимо у наших партнерів артилерію чи бронетехніку, йдеться не просто про озброєння, а насамперед про захист наших військових", – наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що артилерія, надана США та Європою, допомогла "деокупували більшу частину нашої території".

Втрати ворога: головне

Минулої доби українські військові ліквідували 740 російських окупантів, знищили 3 танки, 16 бойових броньованих машин та 16 БпЛА.

Загалом українські герої відправили на концерт до Кобзона 78 тисяч 690 загарбників. Крім того, Росія вже втратила понад 2 800 танків та 278 літаків, а також 260 гелікоптерів.

Тільки протягом 9 листопада російська армія втратила в Україні 39 одиниць різної техніки. Ворог втратив чимало танків, БТРів та САУ.

Заступник міністра оборони Пентагону з питань політики Колін Кал заявив, що окупанти витратили більшість своїх високоточних боєприпасів в Україні, і санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до тієї, що була до війни. Посадовець впевнений, що суверенна, незалежна, демократична Україна витримає.

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