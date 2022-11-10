Президент прокомментировал заявление Пентагона о том, что российская армия лишилась половины своих танков с момента вторжения в Украину. Он сказал, что этот факт близок к реальности.

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Зеленский рассказал о потерях врага на войне

Я думаю, что это более-менее соответствует действительности – хотя, откровенно говоря, полной реальности, особенно по личному составу, никто не знает,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что потери России в 10 раз превышают украинские. Зеленский отметил, что не может назвать точные цифры, однако есть "очень существенная разница".

Президент добавил, что Россия использует своих солдат как "пушечное мясо", поэтому у нее и значительные потери.

"Каждый раз, когда мы просим у наших партнеров артиллерию или бронетехнику, речь идет не просто о вооружении, а, прежде всего, о защите наших военных", – подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что артиллерия, предоставленная США и Европой, помогла "деоккупировать большую часть нашей территории".

Потери врага: главное

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 740 российских оккупантов, уничтожили 3 танка, 16 боевых бронированных машин и 16 БпЛА.

В общей сложности украинские герои отправили на концерт к Кобзону 78 690 захватчиков. Кроме того, Россия уже потеряла более 2 800 танков и 278 самолетов, а также 260 вертолетов.

Только в течение 9 ноября российская армия потеряла в Украине 39 единиц разной техники. Враг потерял немало танков, БТРов и САУ.

Заместитель министра обороны Пентагона по вопросам политики Колин Кал заявил, что оккупанты потратили большинство своих высокоточных боеприпасов в Украине, а санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до той что была до войны. Чиновник уверен, что суверенная, независимая, демократическая Украина выстоит.

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