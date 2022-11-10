Таку думку Джо Байден озвучив на брифінгу президента США. Він вперше прокоментував відступ росіян з Херсона.

Важливо Хочуть зрівняти Херсон із землею, – військовий пояснив "відступ" росіян на Півдні

Що у США кажуть про відступ росіян з Херсона

Він зазначив, що Росія дочекалася закінчення виборів до Конгресу США, щоб оголосити про відступ.

Це відведення свідчить про те, що росіяни мають деякі реальні проблеми, по-друге, це призведе принаймні до того, що дасть кожному час, щоб відкалібрувати свої позиції протягом короткого зимового періоду,

– заявив Байден.

Президент США також сказав, що залишається побачити, чи вирішить Україна піти на компроміс з Росією, чи ні.

"Я збираюся відвідати саміт G20. Мені сказали, що президент Росії Володимир Путін навряд чи буде там, а інші світові лідери збираються бути там. І ми матимемо можливість побачити, якими можуть бути наступні кроки", – заявив президент.

Дії росіян прокоментував і заступник голови Комітету з закордонних справ Палати представників, республіканець Майкл Маккол. Він сказав, що відступ Росії з Херсону підтверджує те, що володіючи належним озброєнням, Україна може перемогти російські сили і ще більше викрити абсурдність спроби Путіна анексувати Херсон і 3 області.

"Адміністрації Байдена давно час надати Києву всю необхідну зброю, у тому числі ATACMS більшої дальності, щоб Путін і всі агресори зрозуміли, що вони не можуть виграти агресивну нічим не спровоковану війну", – заявив Маккол.

Цікаво! Офіційно Україна і США наразі продовжують вести переговори щодо надання далекобійних ракет для HIMARS. Передати їх зможуть вже цього року. Раніше американський політолог Раміс Юнус заявив, що постачання далекобійних ракет Україні може розпочатися вже найближчим часом.

Що варто знати про черговий жест "доброї волі"

Все почалося з того, що після успішного контрнаступу ЗСУ на Херсонщині окупанти повністю покинули будівлю Херсонської облдержадміністрації, а 5 листопада з неї самої зник російський прапор.

Зранку 9 листопада російські війська підірвали ключові мости в правобережній частині Херсонської області і самі ж заявили, що чекають на ЗСУ.

Однак потім командувач російських військ в Україні Сєргєй Суровікін оголосив, що окупаційна армія вимушено залишає Херсон. Противник відводить війська на лівий берег Дніпра.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію довкола Херсона. Він відзначив, що в інформаційному просторі сьогодні було дуже багато радощів.Однак Зеленський наголосив, що емоції мають бути стриманіші. Коли буде наш результат, кожен це побачить.

Варте уваги – Причини відступу окупантів з правого берега: дивіться відео