Таку думку Джо Байден озвучив на брифінгу президента США. Він вперше прокоментував відступ росіян з Херсона.
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Що у США кажуть про відступ росіян з Херсона
Він зазначив, що Росія дочекалася закінчення виборів до Конгресу США, щоб оголосити про відступ.
Це відведення свідчить про те, що росіяни мають деякі реальні проблеми, по-друге, це призведе принаймні до того, що дасть кожному час, щоб відкалібрувати свої позиції протягом короткого зимового періоду,
– заявив Байден.
Президент США також сказав, що залишається побачити, чи вирішить Україна піти на компроміс з Росією, чи ні.
"Я збираюся відвідати саміт G20. Мені сказали, що президент Росії Володимир Путін навряд чи буде там, а інші світові лідери збираються бути там. І ми матимемо можливість побачити, якими можуть бути наступні кроки", – заявив президент.
Дії росіян прокоментував і заступник голови Комітету з закордонних справ Палати представників, республіканець Майкл Маккол. Він сказав, що відступ Росії з Херсону підтверджує те, що володіючи належним озброєнням, Україна може перемогти російські сили і ще більше викрити абсурдність спроби Путіна анексувати Херсон і 3 області.
"Адміністрації Байдена давно час надати Києву всю необхідну зброю, у тому числі ATACMS більшої дальності, щоб Путін і всі агресори зрозуміли, що вони не можуть виграти агресивну нічим не спровоковану війну", – заявив Маккол.
Що варто знати про черговий жест "доброї волі"
- Все почалося з того, що після успішного контрнаступу ЗСУ на Херсонщині окупанти повністю покинули будівлю Херсонської облдержадміністрації, а 5 листопада з неї самої зник російський прапор.
- Зранку 9 листопада російські війська підірвали ключові мости в правобережній частині Херсонської області і самі ж заявили, що чекають на ЗСУ.
- Однак потім командувач російських військ в Україні Сєргєй Суровікін оголосив, що окупаційна армія вимушено залишає Херсон. Противник відводить війська на лівий берег Дніпра.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію довкола Херсона. Він відзначив, що в інформаційному просторі сьогодні було дуже багато радощів.Однак Зеленський наголосив, що емоції мають бути стриманіші. Коли буде наш результат, кожен це побачить.
Варте уваги – Причини відступу окупантів з правого берега: дивіться відео