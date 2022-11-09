Зауважимо, що Збройним Силам 9 листопада, ймовірно, вдалося повісити український прапор над Снігурівкою. Вона розташована за 20 кілометрів від Херсона, повідомляє 24 канал.

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Показали відео, як окупанти відступають на лівий берег

У низці російських телеграм-каналів ввечері 9 листопада з'явилося відео руху колон російської техніки.

Відео вечірнього відведення російських військових колон правобережного угруповання у бік переправ на Дніпрі,

– мовилося у підписі до ролика.

Дивіться відео, як росіяни відступають на лівий берег

Нагадаємо, що командувач окупаційних військ Владімір Суровікін заявив, що відступ якраз "на часі", адже загарбники більше не можуть контролювати правий берег Дніпра.

"Херсон та прилеглі населені пункти не можуть забезпечуватись та функціонувати. Оборона буде організована лівим берегом Дніпра", – сказав Суровікін.

Зробити таку заяву наказав глава міноборони Росії Сергій Шойгу. За його словами, рішення про оборону на лівому березі Дніпра – непросте. Однак Кремль буцімто хоче зберегти життя своїх військових.

Водночас у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm припускають, що це може бути "виставою", заради якої навіть вбили колаборанта Кирила Стрємоусова.

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що вірити росіянам не можна. В України є свій план щодо звільнення регіону, тож Кремлю не вдасться маніпулювати чи брехати про "відступ".

Своєю чергою, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що загарбники заповнюють інформаційний простір такими повідомленнями, щоб:

підготувати виправдання на випадок стрімкого провалу,

дезорієнтувати місцеве населення та українських захисників.

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