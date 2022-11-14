Все вказує на те, що ЗСУ можуть сформувати потужний плацдарм на Лівобережжі, що відкриває нові можливості для продовження деокупації Півдня. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Перспективна коса

Молчанов вказав, що після звільнення Херсона активною стає територія на південь від Дніпровського лиману.

Зараз окупанти ведуть запеклі бої проти тих сил ССО, які висадились на Кінбурнській косі. Генштаб зараз все спростовує, хоча всім відомо, що село Геройське на сьогодні є приблизною лінією, до якої дійшли ЗСУ,

– додав активіст.

Він наголосив, що на південь від цієї коси морські затоки мають глибини менше пів метра, що сприяє перекиданню сюди додаткових сил "з материка".

"Це не просто біля берега, а це вся акваторія від Ягорлицького Кута. З одного боку, там немає російської оборони, з іншого – це може бути певна небезпека і можливість", – підкресли активіст.

Що відомо по Кінбурнську косу Кінбурнська коса — піщана коса, розташована в Миколаївському районі Миколаївської області за 4,0-7,5 км від м. Очакова. Розташована у крайній північно-західній частині Кінбурнського півострова між Чорним морем та Дніпровсько-Бузьким лиманом. Довжина — 8,5 км.

Молчанов переконаний, що все залежить від того, чиї ССО і піхота будуть якіснішими на косі. Все тому, що росіяни не будували там своїх "ліній оборони" через те, що села не мають нормального транспортного сполучення.

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На його думку, місцеві жителі всю свою історію досить вперто заважали будь-яким спробам побудувати там дорогу, позаяк у них була "острівна психологія" і тому, що це був "елітний курорт" для власників "джипів", тому що іншими засобами туди важко доїхати.

"Контроль над цією косою дозволяє туди доставляти легку всюдихідну техніку легкими засобами, зокрема баржами й буксирами. Також це убезпечить Очаків та Миколаїв від мінометних обстрілів і запусків "шахедів". Також це доступ до вічнозеленого лісу для маскування. Росіяни цим користуються, щоб розміщувати там свої С-300", – констатував Молчанов.

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Росіяни бояться "хаймарсів"

Активіст зазначив, що після деокупації Правобережжя росіяни почали відводити всі свої тилові частини й "особливо цінні речі", які можуть потенційно бути ураженими "хаймарсами".

Вони отримали "прочухана" в Чаплинці. Навіть після болючих уражень у Дніпрянах, Каїрах та Каховці, по прибережних локаціях, були великі втрати у живій силі, яка розміщується на березі Дніпра в різних промислових будівлях і житлових зонах,

– пояснив оглядач.

За його словами, поки немає ознак того, що росіяни залишали "лінії оборони", які вони побудували на Лівобережжі.

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