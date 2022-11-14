Після звільнення Херсона з-під окупації для Повітряних сил з'явилася додаткова територія. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Читайте також Ви заслуговуєте на свободу: іноземці залишають сотні коментарів під відео про Херсон

На деокупованих територіях треба нарощувати ППО, – Ігнат

Ігнат наголосив, що Повітряні сили – це дуже мобільний вид ЗСУ, особливо, коли йдеться про літаки. Наша авіація працює завжди. Лише за минулу добу, 12 листопада, завдали 13 ударів по засобах ППО, скупченню живої сили та техніки ворога.

Після звільнення Херсона для Повітряних сил з'явилася додаткова територія. Її треба захищати не лише з повітря, а й землі.

Ігнат запевняє, треба нарощувати засоби ППО у звільнених районах. Окрім того, давати авіаційну підтримку і тиснути ворога далі, допомагати нашим наземним військам деокупувати рідну землю від російської армії.

Зрозуміло, що основне завдання Повітряних сил – це повітряне прикриття. Херсонців теж, як і всіх наших українців, треба захищати від "Шахідів", крилатих ракет та іншого озброєння, яке окупанти застосовують,

– наголосив Юрій Ігнат.

До речі, Україна повернула під свій контроль славнозвісний аеродром в Чорнобаївці. "Думаю, трошки його підладнають і буде працювати на нашу перемогу", – підсумував речник командування Повітряних сил.

Важливо Прапори, квіти, обійми та сльози щастя: українські бійці показали, як заходили в Херсон

Деокупація Херсонщини: останні новини

Українські морпіхи підняли рідний синьо-жовтий прапор у селі Львове Бериславського району Херсонської області. Зауважимо, що під час своєї втечі окупанти підірвали переправу біля цього населеного пункту.

Наші воїни оприлюднили кадри з розтрощеної бази росіян у Чорнобаївці. До речі, це те саме місце, де українські військові знищили одразу весь штаб 20-ї мотострілецької дивізії Путіна.

Окупанти скаржаться на величезні втрати на Херсонщині. Зокрема, один з них розповів, що буквально щодня нові "двохсоті" і "трьохсоті".

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушкевич закликав місцевих жителів не збиратися в людних місцях. Річ у тім, що наразі триває розмінування. Янушкевич підкреслив, що окупанти замінували майже все.

Раніше Юрій Ігнат зазначив, що, на жаль, на Херсонщині зростає загроза повітряних атак ворога. Тож мешканцям не варто нехтувати правилами безпеки. Про повітряну тривогу повідомляє Українське Радіо.

Вас може зацікавити – Українські воїни зайшли в легендарну Чорнобаївку: дивіться відео