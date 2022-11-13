ЗСУ показали купу розтрощеної техніки – єдине, що лишилося від загарбників. Як справи у Чорнобаївці, читайте далі.

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Який вигляд має колишня база росіян в Чорнобаївці

11 листопада Збройні Сили України звільнили Чорнобаївку. Над селищем знову замайорів український прапор.

У СтратКомі ЗСУ 13 листопада оприлюднили відео, на якому видно колишню військову базу окупантів. Зауважимо, що це те саме місце, де українські військові знищили цілий штаб 20-ї мотострілецької дивізії росіян.

На місці колишньої бази лише знищена техніка: дивіться відео

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Загальні втрати загарбника станом на 13 листопада

  • Окупантів – 80 860 (+650);
  • танків – 2840 (+2);
  • бойових броньованих машин – 5742 (+12);
  • артилерійських систем – 1837 (+8);
  • РСЗВ – 393 (+0);
  • засобів ППО – 206 (+1);
  • літаків – 278 (+0);
  • гелікоптерів – 261 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1507 (+1);
  • крилатих ракет – 399 (+0);
  • кораблів, катерів ‒ 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16);
  • спеціальної техніки – 160.

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