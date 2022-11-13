ЗСУ показали купу розтрощеної техніки – єдине, що лишилося від загарбників. Як справи у Чорнобаївці, читайте далі.

До теми Дочекалися: жителі славнозвісної Чорнобаївки публікують радісні фото з воїнами ЗСУ

11 листопада Збройні Сили України звільнили Чорнобаївку. Над селищем знову замайорів український прапор.

У СтратКомі ЗСУ 13 листопада оприлюднили відео, на якому видно колишню військову базу окупантів. Зауважимо, що це те саме місце, де українські військові знищили цілий штаб 20-ї мотострілецької дивізії росіян.

На місці колишньої бази лише знищена техніка: дивіться відео

Зверніть увагу! Українська Чорнобаївка стала одним з найвідоміших мемів війни. У перші тижні повномасштабного вторгнення росіяни активно намагалися захопити цей населений пункт. Однак окупувати селище вийшло хіба після близько двох десятків невдалих спроб.

Цікаво, що у лексиконі українців навіть з'явилося нове дієслово на честь численних невдач росіян. "Чорнобаїти" – наступати на ті самі граблі, робити одну й ту саму помилку.