ВСУ показали кучу разбитой техники – единственное, что осталось от захватчиков. Как дела в Чернобаевке – читайте дальше.

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11 ноября Вооруженные Силы Украины освободили Чернобаевку. Над поселком снова взвился украинский флаг.

В СтратКоме ВСУ 13 ноября обнародовали видео, на котором видна бывшая военная база оккупантов. Заметим, что это то самое место, где украинские военные уничтожили целый штаб 20-й мотострелковой дивизии россиян.

На месте бывшей базы только уничтожена техника: смотрите видео

Обратите внимание! Украинская Чернобаевка стала одним из самых известных мемом войны. В первые недели полномасштабного вторжения россияне активно пытались захватить этот населенный пункт. Однако оккупировать поселок вышло только после двух десятков неудачных попыток.

Интересно, что в лексиконе украинцев даже появился новый глагол в честь многочисленных неудач россиян. "Чернобаить" – наступать на те же грабли, делать одну и ту же ошибку.