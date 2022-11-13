ВСУ показали кучу разбитой техники – единственное, что осталось от захватчиков. Как дела в Чернобаевке – читайте дальше.
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Как выглядит бывшая база россиян в Чернобаевке
11 ноября Вооруженные Силы Украины освободили Чернобаевку. Над поселком снова взвился украинский флаг.
В СтратКоме ВСУ 13 ноября обнародовали видео, на котором видна бывшая военная база оккупантов. Заметим, что это то самое место, где украинские военные уничтожили целый штаб 20-й мотострелковой дивизии россиян.
На месте бывшей базы только уничтожена техника: смотрите видео
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Общие потери захватчика по состоянию на 13 ноября
- Оккупантов – 80 860 (+650);
- танков – 2 840 (+2);
- боевых бронированных машин – 5 742 (+12);
- артиллерийских систем – 1 837 (+8);
- РСЗО – 393 (+0);
- средств ПВО – 206 (+1);
- самолетов – 278 (+0);
- вертолетов – 261 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 507 (+1);
- крылатых ракет – 399 (+0);
- кораблей, катеров – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 295 (+16);
- специальной техники – 160.
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