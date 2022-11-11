После обеда, 11 ноября, стало известно, что украинский флаг взвился над Чернобаевкой и в Бериславе, что на правом берегу Днепра. Украинцам трудно сдержать свою радость от встречи с военнослужащими Вооруженных Сил, сообщает 24 канал.

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Ждали ВСУ более 8 месяцев

Жителям оккупированных территорий Юга нашего государства, в частности, Чернобаевки, было очень нелегко все эти месяцы. Херсонщина – один из тех регионов, который с первых дней полномасштабного вторжения пострадал от вражеских атак.

До областного центра – Херсона – от Чернобаевки всего 10 километров. Около 9 тысяч горожан (данные до 24 февраля – 24 канал) имели возможность поздороваться с воинами нашей армии, перед тем как те двинулись дальше освобождать Херсон.



Жительница Чернобаевка с ВСУ / Фото из открытых источников



ВСУ в Чернобаевке / Фото из открытых источников

Где расположена Чернобаевка и как она стала интернет-мемом

Найти Чернобаевку на карте довольно легко – это к северо-западу от Херсона. Кроме того, в городе есть аэропорт, что делает его важной военной целью и заметным населенным пунктом.

Как Чернобаевка стала интернет-шуткой В первые недели российско-украинской войны Чернобаевка стала известным украинским интернет-мемом. Все благодаря оккупантам, которые пытались многочисленное количество раз захватить населенный пункт. Вышло им это сделать только после того, как около двух десятков раз ВСУ разгромили технику и личный состав захватчиков.

Источник: Википедия

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил, пойдет ли Украина на уступки России после побед Вооруженных Сил в Херсонской области. По его словам, наше государство – это не холодильник, который может заморозить что-то, в частности военный конфликт.

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