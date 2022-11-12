Защитник признался, что носил флаг в бронежилете специально для этого момента. Флаг дождался своего времени – его подняли над славной Чернобаевкой.
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Защитник поднял флаг над Чернобаевкой
Украинский воин поднялся на башню в Чернобаевке и установил там сине-желтый флаг. Он сказал, что носил этот флаг под своим сердцем в бронежилете с начала полномасштабной войны.
Над Чернобаевкой подняли флаг: смотрите видео
Что известно об освобождении Чернобаевки
- 10 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким загадочно опубликовал букву "Ч". Многие поняли этот намек как то, что ВСУ вошли в Чернобаевку.
- 11 ноября на карте DeepStateMap Чернобаевка перестала быть красной и стала серой. Красный на этой карте означает оккупацию, а серый свидетельствует о зачистке или боях.
- Затем стало известно, что населенный пункт освободили – город вернулся под контроль Украины. Чернобаевский сельский совет сразу призывал жителей села не возвращаться домой из-за массовых заминирований. Сначала территорию должны осмотреть саперы и пиротехники.