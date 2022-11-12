Захисник зізнався, що носив прапор у бронежилеті спеціально для цього моменту. Стяг дочекався свого часу – його підняли над славетною Чорнобаївкою.

До теми Ходжес прогнозує звільнення Маріуполя й Мелітополя вже у січні

Захисник підняв прапор над Чорнобаївкою

Український воїн піднявся на вежу у Чорнобаївці та встановив там синьо-жовтий прапор. Він сказав, що носив цей прапор під своїм серцем у бронежилеті від початку повномасштабної війни.

Над Чорнобаївкою підняли прапор: дивіться відео

Що відомо про звільнення Чорнобаївки