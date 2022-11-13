Відповідну інформацію повідомили 13 листопада одеські морські піхотинці. Ще наприкінці серпня 2022 року ЗСУ знищили переправу росіян через Дніпро в районі села Львове у Бериславському районі Херсонської області.

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ЗСУ продовжують деокупувати Херсонщину

Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове, що на Херсонщині,

– повідомили морпіхи.

Додали, що перед цим звільнили його мешканців від російських окупантів.

ЗСУ підняли український прапор над селом Львове: дивіться відео

Варто пригадати, що, тікаючи, російські загарбники 9 листопада підірвали переправу біля села Львове на Херсонщині. Окрім неї, вороги зірвали щонайменше 7 інших переправ та мостів.

Де розташоване Львове: дивіться на карті

Коротко про деокупацію Херсонщини

11 листопада під час контрнаступу ЗСУ звільнили Херсон від окупантів. Українці вийшли їм на зустріч та радо вітали.

Також українські бійці звільнили Киселівку Чорнобаївського району Херсонської області, Борозенське Бериславського району Херсонської області. Окрім того, Україна тепер контролює Брускинське Бериславського району Херсонської області.

Окрім того, наші військові зайшли в села Лиманець і Новотягинка, а також в Музиківку та Новорайське. Під контролем України також Зміївка та інші населені пункти. Детальніше про них читайте за посиланням.

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