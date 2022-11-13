На відміну від Севастополя, що в окупованому Криму, Херсон для громадян країни-агресорки є маловідомим містом. Про це 24 каналу розповів російський підприємець та опозиціонер Євгеній Чичваркін.

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За його словами, не кожен росіянин зможе на карті показати українське місто Херсон. А 90% населення країни-агресорки жодного разу там не були.

Кого зроблять винним у втраті Херсона

Російський диктатор Владімір Путін поки не коментує втрату Херсона. Втім, на думку Чичваркіна, в майбутньому країна-агресорка звинуватить у своєму провалі поляків, британців та найманців країн НАТО. Адже "друга армія світу" нібито не може програти Збройним Силам України.

Свої ж – не винні (у втраті Херсона – 24 канал), вони врятували армію. Й армія не винна – ніхто не винен, окрім найманців і бандерівців,

– зауважив російський підприємець.

Як російська пропаганда пояснює провал

Водночас російська пропаганда пояснює вихід з українського міста як маневр для буцімто порятунку війська окупантів. А далі, мовляв, окупанти причаїлися для подальшої "стрімкої атаки".

Ба більше, посіпаки Путіна згадали про загибель "хлопчиків" під час попередніх двох відступів. "Хлопчиками" в Росії називають 50-річних зеків.

Чичваркін пояснив, чому втрата Херсона не вплинула на росіян: дивіться відео

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