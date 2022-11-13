В отличие от Севастополя, что в оккупированном Крыму, Херсон для граждан страны-агрессора является малоизвестным городом. Об этом 24 каналу рассказал российский предприниматель и оппозиционер Евгений Чичваркин.

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По его словам, не каждый россиянин сможет показать на карте украинский город Херсон. А 90% населения страны-агрессора ни разу там не были.

Кого сделают виновным в потере Херсона

Российский диктатор Владимир Путин пока не комментирует потерю Херсона. Впрочем, по мнению Чичваркина, в будущем страна-агрессор обвинит в своем провале поляков, британцев и наемников стран НАТО. Ведь "вторая армия мира" якобы не может проиграть Вооруженным Силам Украины.

Свои же – не виноваты (в потере Херсона – 24 канала), они спасли армию. И армия не виновата – никто не виноват, кроме наемников и бандеровцев,

– заметил российский предприниматель.

Как российская пропаганда объясняет провал

В то же время российская пропаганда объясняет выход из украинского города как маневр для спасения войска оккупантов. А дальше якобы оккупанты притаились для дальнейшей "стремительной атаки".

Более того, приспешники Путина вспомнили о гибели "мальчиков" во время предыдущих двух отступлений. "Мальчиками" в России называют 50-летних зэков.

Чичваркин объяснил, почему потеря Херсона не повлияла на россиян: смотрите видео

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