Так, рядовые граждане страны-агрессора не сдерживаются в выражениях, комментируя потерю Херсона. Это и демонстрирует изменения в отношении россиян к Путину, вере в его непогрешимость и успех. Такое мнение 24 каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин.

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Путин теряет связь с народом

Это изменение продолжается. Динамика в нем не так стремительна как хотелось бы, но очевидно он (Путин – 24 канал) теряет связь с народом,

– сообщил Фейгин.

По его словам, глава Кремля не общается с народом и даже не объясняет, почему российская армия покинула Херсон. А такое не прощается. Хотя россияне стерпят и это, но, как отметил Фейгин, их сознание уже необратимо изменилось.

Более того, если дать этому процессу толчок, например, большим количеством заявлений с критикой российского диктатора из регионов или от представителей силовых структур, то это станет сигналом для большой части аппарата власти и армии, что можно публично выступать с критикой действий Путина.

"Этот процесс имеет внутреннюю динамику, которую мы можем видеть, но не можем ею управлять и ответить, что якобы завтра точно Путина отстранят от власти", – рассказал российский правозащитник.

Фейгин рассказал, как изменилось отношение россиян к Путину: смотрите видео

Деокупация Херсона: коротко