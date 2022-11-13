Так, рядові громадяни країни-агресорки не стримуються у висловах, коментуючи втрату Херсона. Це й демонструє зміни у відношенні росіян до Путіна, віри в його непогрішність та успіх. Таку думку 24 каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Путін втрачає зв'язок з народом

Ця зміна триває. Динаміка в ній не така стрімка як хотілося б, але очевидно він (Путін – 24 канал) втрачає зв'язок з народом,

– повідомив Фейгін.

За його словами, очільник Кремля не комунікує з народом і навіть не пояснює, чому російська армія лишила Херсон. А таке не пробачається. Хоча росіяни стерплять і це, але, як зазначив Фейгін, їхня свідомість вже незворотно змінилася.

Ба більше, якщо дати цьому процесу поштовх, наприклад, великою кількістю заяв з критикою російського диктатора з регіонів або від представників силових структур, то це стане сигналом для великої частини апарату влади й армії, що можна публічно виступати з критикою дій Путіна.

"Цей процес має внутрішню динаміку, яку ми можемо бачити, але не можемо нею керувати та відповісти, що, мовляв, завтра точно Путіна відсторонять від влади", – розповів російський правозахисник.

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Деокупація Херсона: коротко