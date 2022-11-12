Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що форсування водойм – це важка воєнна операція.
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"Якщо форсувати неподалік противника, то будуть величезні втрати. Артилерія й інші засоби можуть атакувати. Згадайте форсування Дніпра у 1943 році", – сказав Жданов.
Перевага для ЗСУ
За словами військового експерта, правий берег Дніпра високий і для нас це гарантія того, що росіяни не формуватимуть ріку. З іншого боку, захисникам також проблематично.
Проте є перевага, що тепер нашими вогневими засобами покриваємо до 70 кілометрів від Дніпра в глибину оборони російських військ. І можна спокійно вражати вогнем російські війська на лівому березі Дніпра, – зазначив Жданов.
Що стосується визволення лівобережної України, то, як розповів Жданов, є різні варіанти. Однак зараз їх не варто прогнозувати. Згодом Генштаб все повідомить.
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Звільнення Херсона: останні новини
- Захисники увійшли до Херсона 11 листопада. Наразі у звільнених населених пунктах регіону підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. Окупанти ж укріплюють рубежі на лівому березі Дніпра.
- На Херсонщині відновлюватимуть електропостачання та мобільний зв'язок. Фахівці чекають дозволу на ремонтні роботи. Для відновлення зв'язку потрібно кілька днів, оскільки вежі мобільних операторів зруйновані.
- У Херсоні діятиме комендантська година. Тривають розмінування, тому буде обмеження виїзду та в'їзду.