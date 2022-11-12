Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Комендантська година в місті триватиме 15 годин на добу.

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У Херсоні проводитимуть заходи з розмінування

Ярослав Янушевич повідомив, що комендантська година в Херсоні триватиме з 17:00 до 8:00 щодня, починаючи від сьогодні. Відповідний указ підписав начальник військової адміністрації Херсона.

Крім того, виїзд з міста та в'їзд у місто будуть обмежені. Голова Херсонської ОВА зазначив, що це пов'язано з заходами щодо розмінування території.

Янушевич анонсував комендантську годину в Херсоні: дивіться відео

Звільнення Херсона: що відбувається у місті

11 листопада українська армія зайшла у Херсон – єдиний обласний центр України, який від початку повномасштабного вторгнення окупувала Росія. У місті триває зачистка, адже чимало окупантів залишилися там і переховуються, переодягнувшись у цивільний одяг.

Однак увечері того ж дня херсонці в центрі міста почали святкувати звільнення з-під російської окупації.

До міста повернулися представники обласної та військової адміністрацій, правоохоронці та співробітники СБУ. У Херсоні проводитимуть стабілізаційні заходи.

У місті відновлюють зв'язок та інші комунікації. Відновлення електропостачання ускладнене руйнуваннями. Крім того, ворог залишив по собі багато мін, то ж сапери та піротехніки проводитимуть заходи з розмінування.