Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Комендантский час в городе продлится 15 часов в сутки.

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В Херсоне будут проводить мероприятия по разминированию

Ярослав Янушевич сообщил, что комендантский час в Херсоне продлится с 17:00 до 8:00 каждый день, начиная с сегодняшнего дня. Соответствующий указ подписал начальник военной администрации Херсона.

Кроме того, выезд из города и въезд в город будут ограничены. Глава Херсонской ОВА отметил, что это связано с мероприятиями по разминированию территории.

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