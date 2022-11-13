Соответствующую информацию сообщили 13 ноября одесские морские пехотинцы. Еще в конце августа 2022 ВСУ уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львово в Бериславском районе Херсонской области.
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ВСУ продолжают деоккупировать Херсонщину
Одесские морпехи подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львово Херсонской области,
– сообщили морпехи.
Добавили, что перед этим освободили его жителей от российских оккупантов.
ВСУ подняли украинский флаг над селом Львово: смотрите видео
Стоит вспомнить, что убегая, российские захватчики 9 ноября взорвали переправу возле села Львово на Херсонщине. Кроме нее, враги сорвали не менее 7 других переправ и мостов.
Где находится Львово: смотрите на карте
Коротко о деоккупации Херсонщины
- 11 ноября во время контрнаступления ВСУ освободили Херсон от оккупантов. Украинцы вышли им на встречу и с радостью встречали.
- Также украинские бойцы освободили Киселевку Чернобаевского района Херсонской области, Борозенское Бериславского района Херсонской области. Кроме того, Украина теперь контролирует Брускинское Бериславского района Херсонской области.
- Кроме того, наши военные вошли в села Лиманец и Новотягинка, а также в Музыковку и Новорайск. Под контролем Украины также Змиевка и другие населенные пункты. Подробнее о них читайте по ссылке.
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