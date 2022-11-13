Соответствующую информацию сообщили 13 ноября одесские морские пехотинцы. Еще в конце августа 2022 ВСУ уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львово в Бериславском районе Херсонской области.

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ВСУ продолжают деоккупировать Херсонщину

Одесские морпехи подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львово Херсонской области,

– сообщили морпехи.

Добавили, что перед этим освободили его жителей от российских оккупантов.

ВСУ подняли украинский флаг над селом Львово: смотрите видео

Стоит вспомнить, что убегая, российские захватчики 9 ноября взорвали переправу возле села Львово на Херсонщине. Кроме нее, враги сорвали не менее 7 других переправ и мостов.

Где находится Львово: смотрите на карте

Коротко о деоккупации Херсонщины

11 ноября во время контрнаступления ВСУ освободили Херсон от оккупантов. Украинцы вышли им на встречу и с радостью встречали.

Также украинские бойцы освободили Киселевку Чернобаевского района Херсонской области, Борозенское Бериславского района Херсонской области. Кроме того, Украина теперь контролирует Брускинское Бериславского района Херсонской области.

Кроме того, наши военные вошли в села Лиманец и Новотягинка, а также в Музыковку и Новорайск. Под контролем Украины также Змиевка и другие населенные пункты. Подробнее о них читайте по ссылке.

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