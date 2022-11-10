Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Село Брускинское располагается в Великоалександровской поселковой общине Бериславского района.

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"ВСУ стремительно освобождают Херсонщину. Брускинское 9 ноября перешло под контроль ВСУ", – написал Цаплиенко.

ВСУ уволили Брускинское: смотрите видео

Враг оккупировал Брускинское в первый день полномасштабного вторжения. От Херсона село располагается более чем за 90 километров.

Россияне в Херсонской области

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне могут притворяться что убегают из Херсона. В Генштабе также не подтверждают и не опровергают отступление оккупантов.