Плацдарм на правом берегу захватчики удерживали столько, сколько могли. Решение отступать вполне логично. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Удержаться невозможно

По словам Свитана, правый берег россияне в свое время заняли с единственной целью – двигаться дальше на Одессу или через Вознесенск в Приднестровье. Удерживать его в том виде, в каком он есть, не представляется возможным никакими войсками. Это плацдарм за очень широкой рекой.

Это огневой мешок. Они в тактическом окружении после того, как мы начали работать по мостам. Поэтому смысла его удерживать не было с военной точки зрения. А двигаться дальше они не могут, ведь не хватает сил и средств. Их нужно увеличить в 3 – 4 раза,

– подчеркивает военный эксперт.

Однако, такие действия сразу зафиксирует наша разведка. "Любое движение этих войск на запад будет остановлено нашей авиацией и артиллерией. Это будет самоубийство", – объясняет летчик-инструктор.

Путин торговался

Как заметил полковник запаса ВСУ, задача была четкая – россияне торговали выход с правого на левый берег. "Путин хотел получить за это замораживание фронта, который бы оставался на левом берегу. Ему нужен сухопутный коридор в Крым – Мариуполь, Бердянск и Мелитополь, Донбасс, и, конечно, сам Крым", – отмечает Свитан.

В последнее время путинские гонцы приезжали в наше военно-политическое руководство и в центры принятия решений по этому конфликту. Они проделали определенную работу, после чего россияне приняли решение отходить на левый берег.

"Был ли это "договорняк", или россияне приняли решение под давлением ситуации – будет понятно после отчета по уничтоженным россиянам", – говорит Свитан.

Так, если были определенные договоренности, больших цифр мы не увидим, им дадут уйти. А если это все-таки наше давление, отмечает Свитан, то при отходе они должны потерять почти треть войск – до 10 000 человек.

То, что они уходят, с военной точки зрения – это логично и правильно. Российские генералы протискивали эту тему через военно-политическое руководство, подготовили общество и начинают отходить,

– уверяет Роман Свитан.

Однако россияне не будут отходить несколько часов или дней. Такую группировку на левый берег просто так не перебросить.

"Они будут удерживать по меньшей мере плацдарм в районе Антоновки под Херсоном (Антоновский мост) и Бериславский плацдарм на правом берегу, район Каховского водохранилища. Эту задачу они будут выполнять", – отмечает военный эксперт.

Просто так, акцентирует Свитан, россияне не уйдут. Они будут оставлять множество капканов, все будут минировать. Впрочем, если был обмен или договоренность – тогда они уйдут легко.

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