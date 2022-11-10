Плацдарм на правому березі загарбники утримували стільки, скільки могли. Рішення відступати є цілком логічним. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Втриматися неможливо

За словами Світана, правий берег росіяни свого часу зайняли з єдиною метою – рухатися далі на Одесу або через Вознесенськ на Придністров'я. Утримувати його у тому вигляді, у якому він є неможливо жодними військами. Це плацдарм за дуже широкою річкою.

Це вогневий мішок. Вони у тактичному оточенні після того, як ми почали працювати по мостах. Тому сенсу його утримувати не було з військової точки зору. А рухатися далі вони не можуть, адже не вистачає сил та засобів. Їх потрібно збільшити у 3 – 4 рази,

– наголошує військовий експерт.

Однак такі дії одразу зафіксує наша розвідка. "Будь-який рух цих військ на захід буде купіровано нашою авіацією та артилерією. Це буде самогубство", – пояснює льотчик-інструктор.

Путін торгувався

Як зауважив полковник запасу ЗСУ, завдання було чітке – росіяни торгували вихід з правого на лівий берег. "Путін хотів отримати за це заморожування фронту, який лишався б на лівому березі. Йому потрібен сухопутний коридор до Криму – Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь, Донбас, і, звісно, сам Крим", – відзначає Світан.

Останнім часом путінські гінці приїжджали до нашого військово-політичного керівництва та у центри прийняття рішень щодо цього конфлікту. Вони виконали певну роботу, після чого росіяни прийняли рішення відходити на лівий берег.

"Чи був це "договірняк", чи росіяни прийняли рішення під тиском ситуації – буде зрозуміло після звіту щодо знищених росіян", – каже Світан.

Так, якщо були певні домовленості, великих цифр ми не побачимо, їм дадуть піти. А якщо це все-таки наш тиск, наголошує Світан, то при відході вони мають втратити майже третину військ – до 10 000 осіб.

Те, що вони відходять, з військової точки зору – це логічно і правильно. Російські генерали протиснули цю тему через військово-політичне керівництво, підготували суспільство і починають відходити,

– запевняє Роман Світан.

Однак росіяни не відходитимуть за декілька годин або днів. Таке угрупування на лівий берег просто так не перекинути.

"Вони утримуватимуть щонайменше плацдарм в районі Антонівки під Херсоном (Антонівський міст) та Бериславський плацдарм на правому березі, район Каховського водосховища. Це завдання вони виконуватимуть", – зауважує військовий експерт.

Просто так, акцентує Світан, росіяни не підуть. Вони залишатимуть безліч капканів, усе мінуватимуть. Втім, якщо був якийсь обмін чи домовленість – тоді вони підуть легко.

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