Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він також зазначив, що після того, як російське керівництво вирішило оголосити мобілізацію і "закинути" в Україну кілька десятків тисяч росіян, то вони збільшили щільність власного війська вздовж лінії фронту.

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За словами Світана, зрозуміло, що перше завдання армії – знищення армії ворога. Тому зараз ми починаємо знищувати армію ворога по всій лінії фронту і відтак можна сказати, що ми зупинились.

Українські захисники нищать ворога не у контактних боях, а з допомогою далекобійної артилерії. ЗСУ починають "перемелювати" ці ворожі маси, після того, як зменшиться щільність військ до такого стану, як в Ізюмі – можна думати про просування,

– каже Роман Світан.

Найбільша швидкість "утилізації" росіян в районі Бахмуту – там росіяни йдуть у наступ, а ми в активній обороні. Що таке активна оборона – це не окопування, а рух мобільних груп із контратаками.

Детальніше про те, як українські захисники тримають лінію фронту: дивіться відео

"Росіяни готують лінію оборони – розміщують так звані "зуби дракона", нещодавно такі укріплення помітили у Лисичанську та біля Маріуполя", – додає Світан.

Навколо Лисичанська відбуваються певні контрнаступальні дії з боку Білогорівки, тому росіяни намагаються якось врятувати ситуацію.

Росіяни підривають мости на Херсонщині

За даними телеграм-каналів, російські загарбники вже підірвали:

Дар'ївський міст;

Тягинський пішохідний міст;

Новокаїрський міст;

переправу біля села Львове;

переправу біля міста Садово;

переправу біля рибної інспекції;

а також баржовий Антонівський міст.

Окрім того, інформацію про підриви трьох мостів підтвердили окупанти. Вони зазначили, що нібито більше не функціонують Тягинський, Дар'ївський та Нововасилівський мости через річку Інгулець. Окупанти цинічно зазначили, що нібито так вони чекають на наступ Збройних Сил України.