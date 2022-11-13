Голови не полетять
Крім того, у Кремля і Путіна після втрати Херсона залишився вкрай невеликий вибір політичних рішень, які можна прийняти у відповідь. Про це 24 каналу розказав російський опозиційний політик Ігор Яковенко.
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За його словами, як одне з таких рішень напрошується відставка Шойгу, тому що саме міністр оборони зараз є одним із найненависніших людей у Росії. Але Путін цього не зробить, бо Шойгу фактично не має жодного стосунку до армії, а є ординарцем Путіна у якихось дорученнях.
Відставка начальника російського генштабу Герасимова також малоймовірна, хоч спроба зробити винним саме генштаб є очевидною. Річ у тім, що що суперечитиме загальноприйнятій риториці про те, що "нічого не сталося, все добре, все йде за планом".
Путін намагається врятуватися
Натомість деякі зміни вже відбулися – Путін дуже жалібним голосом сказав, що настав час налагоджувати повноцінну, повномасштабну взаємодію з "українськими партнерами".
Розумієте, ви, виявляється, партнери для Путіна. Ті, кого він убивав упродовж попередніх 8 років і зараз масово вбиває упродовж 8 місяців масово вбиває, десятки тисяч убитих людей, знищені українські міста – це все "партнерські відносини",
– підкреслив Яковенко.
Він додав, що, як виявилося, Путін просить миру і думає, як йому врятувати своє життя. І саме це є головною зміною, яка відбулася.
Російський диктатор розуміє, що Херсон – це поворотний пункт війни, що шансів на перехоплення стратегічної ініціативи у російської армії немає, а після звільнення Херсона будуть й інші вагомі події.
"Уся ця історія з війною, яку Путін влаштував 24 лютого, впаде як картковий будиночок, і Путін, розуміючи це, вже зараз посилено просить миру, намагається мобілізувати всі ресурси та всі переговорні майданчики", – зауважив Яковенко.
Однак у відповідь президент-терорист отримує лише ультиматум про повну та беззастережну капітуляцію. Хоч Путін і пробує "торгуватися", але загалом він вже мало що може запропонувати світові. Тобто його основна відповідь –спроби домовитися та попросити, щоб його не вбивали.
Які активи є у Путіна
На думку Яковенка, єдиним активом Путіна, який він отримав чи зберіг після втрати Херсона, є Суровікін. До його призначення між армією та Путіним був серйозний розкол, а Суровікін, як вірний пес, зараз виконує функцію містка між президентом та військовими.
"Думаю, що це удача для Путіна. Попри всю військову бездарність, його слухняність, вірність і здатність брати на себе весь удар від поразки, а Суровікін саме так і зробив, це якийсь місток між Путіним та армією, бо до цього була така серйозна тріщина", – підсумував опозиціонер.
Яковенко про вплив втрати Херсона на Путіна та Кремль: дивіться відео
Контрнаступ на Херсон: що відомо
- 9 листопада Росія заявила, що виводить війська з правого берега Дніпра на Херсонщині, а контрнаступ ЗСУ суттєво активізувався. Новини про звільнені населені пункти почали з'являтися одна за одною.
- 10 листопада стало відомо, що наші військові звільнили вже 41 населений пункт на Півдні, і значну частину з них – буквально за лічені дні.
- 11 листопада ЗСУ зайшли у Херсон та десятки селищ і містечок. Їх зі сльозами, обіймами, квітами та українськими прапорами зустрічали люди, які понад 8 місяців прожили в окупації.
- Того ж дня російська армія заявила, що повністю вивела війська на лівий берег. Росіяни екстрено втікали вночі, залишаючи військову техніку та підриваючи мости і переправи за собою.