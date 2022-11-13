Головы не улетят
Кроме того, у Кремля и Путина после потери Херсона остался крайне небольшой выбор политических решений, которые можно принять в ответ. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко.
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По его словам, как одно из таких решений напрашивается отставка Шойгу, потому что именно министр обороны сейчас – один из самых ненавистных людей в России. Но Путин этого не сделает, потому что Шойгу фактически не имеет никакого отношения к армии, а является ординарцем Путина по каким-то поручениям.
Отставка начальника российского генштаба Герасимова также маловероятна, хотя попытка сделать виновным именно генштаб очевидна. Дело в том, что противоречит общепринятой риторике о том, что "ничего не произошло, все хорошо, все идет по плану".
Путин пытается спастись
Некоторые изменения уже произошли – Путин очень жалобным голосом сказал, что пора налаживать полноценное, полномасштабное взаимодействие с "украинскими партнерами".
Понимаете, вы, оказывается, партнеры Путина. Те, кого он убивал на протяжении предыдущих 8 лет и сейчас массово убивает на протяжении 8 месяцев, массово убивает, десятки тысяч убитых людей, уничтоженные украинские города – это все "партнерские отношения",
– подчеркнул Яковенко.
Он добавил, что, как оказалось, Путин просит мира и думает, как спасти свою жизнь. И именно это является главным изменением, которое произошло.
Российский диктатор понимает, что Херсон – это поворотный пункт войны, что шансов на перехват стратегической инициативы у российской армии нет, а после освобождения Херсона будут и другие веские события.
"Вся эта история с войной, которую Путин устроил 24 февраля, упадет как карточный домик, и Путин, понимая это, уже сейчас усиленно просит мира, пытается мобилизовать все ресурсы и все переговорные площадки", – отметил Яковенко.
Однако в ответ президент-террорист получает лишь ультиматум о полной и безоговорочной капитуляции. Хотя Путин и пробует "торговаться", но в общем-то он уже мало что может предложить миру. То есть его основной ответ – попытки договориться и попросить, чтобы его не убивали.
Какие активы есть у Путина
По мнению Яковенко, единственным активом Путина, который он получил или сохранил после потери Херсона, является Суровикин. До его назначения между армией и Путиным был серьезный раскол, а Суровикин как верный пес сейчас выполняет функцию мостика между президентом и военными.
"Думаю, что это удача для Путина. При всей военной бездарности, его послушании, верности и способности брать на себя весь удар от поражения, а Суровикин именно так и сделал, это какой-то мостик между Путиным и армией, потому что до этого была такая серьезная трещина", – подытожил оппозиционер.
Яковенко о влиянии потери Херсона на Путина и Кремль: смотрите видео
Контрнаступление на Херсон: что известно
- 9 ноября Россия заявила, что выводит войска с правого берега Днепра в Херсонской области, а контрнаступление ВСУ существенно активизировалось. Новости об освобожденных населенных пунктах начали появляться одна за другой.
- 10 ноября стало известно, что наши военные освободили уже 41 населенный пункт на Юге, и значительную часть из них – буквально за считанные дни.
- 11 ноября ВСУ зашли в Херсон и десятки поселков и городков. Их со слезами, объятиями, цветами и украинскими флагами встречали люди, более 8 месяцев прожившие в оккупации.
- В тот же день русская армия заявила, что полностью вывела войска на левый берег. Россияне экстренно убегали ночью, оставляя военную технику и подрывая мосты и переправы за собой.