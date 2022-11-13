Мовиться про військову та морально-психологічну складові. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
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Як втрата Херсона вплине на боєздатність росіян
Так, російські загарбники 9 місяців окопувалися в Херсоні й говорили, мовляв, "Росія тут назавжди", але як виявилося – лише до 11 листопада. Це сильно вдарило по моральному духу росіян.
А друге, військова складова – їм довелося перейти разом зі своїм моральним тягарем на лівий берег, проте й там їм не вдасться закріпитися, оскільки в українців є HIMARS,
– пояснив Ступак.
На його думку, тепер перед російськими військовими постає питання як їм окопуватися на лівому березі. Адже 9 місяців окупанти будували логістику під Херсон, а тепер їм треба заново все облаштовувати – рити окопи, будувати укріпрайони. Однак з кожним днем робити це буде все важче, бо температура падає і ґрунт починає замерзати.
Ступак пояснив, як втрата Херсона вплине на окупантів: дивіться відео
Деокупація Херсона: коротко
- 11 листопада ЗСУ звільнили Херсон, який був окупований з перших днів повномасштабного вторгнення. Українські захисники почали зачистку міста від колаборантів та розмінування територій. Цей процес може тривати не один тиждень.
- Раніше у мережі опублікували відео з машинами росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою батьківщину.
- Окрім того, що деокупація Херсона є великою репутаційною втратою для країни-агресорки, вона також має тактичне та стратегічне значення. Так, тепер загарбники фактично повністю втрачають контроль над правобережжям.
- Окупаційне військо підірвало 7 важливих мостів, коли тікало з Херсона. Ймовірно, у такий спосіб вони сподівались зменшити натиск наших бійців. Насамперед росіяни зруйнували Антонівський міст – головний водогін через Дніпро в Херсонській області.