Мовиться про військову та морально-психологічну складові. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Варте уваги Ви заслуговуєте на свободу: іноземці залишають сотні коментарів під відео про Херсон

Як втрата Херсона вплине на боєздатність росіян

Так, російські загарбники 9 місяців окопувалися в Херсоні й говорили, мовляв, "Росія тут назавжди", але як виявилося – лише до 11 листопада. Це сильно вдарило по моральному духу росіян.

А друге, військова складова – їм довелося перейти разом зі своїм моральним тягарем на лівий берег, проте й там їм не вдасться закріпитися, оскільки в українців є HIMARS,

– пояснив Ступак.

На його думку, тепер перед російськими військовими постає питання як їм окопуватися на лівому березі. Адже 9 місяців окупанти будували логістику під Херсон, а тепер їм треба заново все облаштовувати – рити окопи, будувати укріпрайони. Однак з кожним днем робити це буде все важче, бо температура падає і ґрунт починає замерзати.

Ступак пояснив, як втрата Херсона вплине на окупантів: дивіться відео

Деокупація Херсона: коротко