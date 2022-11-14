Наразі Путін продовжує підштовхувати своїх генералів до наступу, що є серйозною помилкою з військової точки зору. Про це заявили в ISW.

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Аналітики пояснили, чому важливо продовжити контрнаступ

Українські захисники продовжують досягати успіху на Луганщині. На думку аналітиків, воїни досягнуть ще більше, якщо будуть підкріплені військами з західної частини Херсонщини.

Ймовірно, зі зниженням температури бойові дії посиляться. В ISW впевнені, що будь-яка спроба припинення бойових дій чи взагалі перемир'я у цей час була б переважно на користь Росії. Тож Путін повинен бажати припинення вогню у власних інтересах.

Російський диктатор повинен усвідомити, що йому потрібно дати своїм силам час на відновлення та дати час резервістам на підготовку до серйозних боїв. Тому той факт, що Путін продовжує підштовхувати своїх генералів до наступу за цих обставин, є серйозною помилкою з військової точки зору.

Україна та її прихильники повинні скористатися помилкою Путіна, продовжуючи контрнаступ за обставин, набагато більш сприятливих для Києва, ніж для Москви,

– підкреслили американські аналітики.

В ISW переконані, що ми ще звільнили мінімальну територію, необхідну для нашої майбутньої безпеки.

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Останні новини з фронту: коротко про головне

Українські захисники звільнили від загарбників село Макіївка на Луганщині. Про це повідомили в ОВА. Зауважимо, що деокуповане село розташоване за 148 кілометрів від Луганська.

Російське військо не полишає спроб наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Наші воїни вправно відбивають атаки ворога.

На Херсонщині окупанти з мінометів обстріляли приватний сектор Горностаївки, мешканці якого відмовилися від так званої "евакуації". На жаль, двоє людей загинули, а ще троє – отримали поранення.

ЗСУ атакували позиції ворога у Каїрах Херсонської області. Внаслідок успішної атаки знищено склад боєприпасів, приблизно 40 бійців Путіна, 2 одиниці броньованої техніки та 10 вантажівок.

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