Вибухи пролунали вдосвіта 13 листопада. Інформацію про них підтвердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
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На Херсонщині "бавовна": що там відбувається
Речник військової адміністрації про "бавовну" вже традиційно написав вірш.
У ньому Сергій Братчук підтвердив вибухи у селищі Чаплинка, що у Каховському районі Херсонської області:
"Є така собі Чаплинка,
Там вночі були "обжинки"!
"Бавовнятко" влучно б'є,
Люлей ворогу дає!".
Прилетіло вражинам добряче, всю ніч рахують і ще не все,
– зауважив Братчук.
Окрім того, в місцевих телеграм-каналах почали публікувати відео, на яких чутно детонацію боєприпасів.
"До речі, у серіала "Чорнобаївка" новий спіноф "Чаплинка"", – написали в Monitor.
Додали також відео та зазначили, що детонація відбувається в районі місцевого аеродрому.
Детонація боєприпасів після "бавовни" в Чаплинці: дивіться відео
У Чаплинці лунають вибухи: дивіться відео
Коротко про "бавовну" на Херсонщині
- Перед звільненням Херсонщини "бавовна" в окупантів лунала часто. 10 листопада в Каховці був прильот по великому скупченню російських окупантів. Останні не придумали нічого мудрішого, як базуватись на станції переливання крові.
- Буквально 3 листопада у ворогів "бавовна" була в самому обласному центрі. Тоді вороги порушили правила пожежної безпеки та знову невдало "покурили" на судноремонтному заводі Херсона.
- Наприкінці жовтня вибухи були в штабі ФСБ в Херсоні. Відомо, що щонайменше два офіцери пішли за російським кораблем.
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