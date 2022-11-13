Вибухи пролунали вдосвіта 13 листопада. Інформацію про них підтвердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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На Херсонщині "бавовна": що там відбувається

Речник військової адміністрації про "бавовну" вже традиційно написав вірш.

У ньому Сергій Братчук підтвердив вибухи у селищі Чаплинка, що у Каховському районі Херсонської області:

"Є така собі Чаплинка,
Там вночі були "обжинки"!
"Бавовнятко" влучно б'є,
Люлей ворогу дає!".

Прилетіло вражинам добряче, всю ніч рахують і ще не все,
– зауважив Братчук.

Окрім того, в місцевих телеграм-каналах почали публікувати відео, на яких чутно детонацію боєприпасів.

"До речі, у серіала "Чорнобаївка" новий спіноф "Чаплинка"", – написали в Monitor.

Додали також відео та зазначили, що детонація відбувається в районі місцевого аеродрому.

Детонація боєприпасів після "бавовни" в Чаплинці: дивіться відео

У Чаплинці лунають вибухи: дивіться відео

Коротко про "бавовну" на Херсонщині

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