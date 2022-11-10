Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Таким чином, це вкотре доводить, що українські захисники гарно дають відсіч загарбникам.

Важливо "Бавовна" прилетіла в кафе, росіяни "розлетілися", – Хлань розповів про ситуацію у Херсоні

У Каховці потужна "бавовна"

Як розповів Хлань, у Каховці зафіксовано прильот по великому скупченню російських окупантів, які базувались на станції переливання крові.

Місцеві кажуть, що дуже гарно розлітались,

– зазначив депутат.

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Зараз росіяни активно будують "лінії оборони" на Лівобережжі Дніпра, а не на правому березі. Біля Херсона "лінії оборони" спостерігаються біля об'їзної дороги й в селі Наддніпрянському.

Михайло Подоляк розповів, що нині Росія хоче зробити Херсон "містом смерті". Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію. А артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни.

Аналітики Financial Times вважають, що російські війська отримали наказ відступити з Херсона. Це означає перемогу України в битві за південно-східні території.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, кожен "жест доброї волі" означає колосальні зусилля захисників.

На Херсонщині 1 жовтня військові просунулись в глибину оборони ворога на приблизно 36,5 кілометрів.

Загалом вдалось деокупувати 1381 квадратних кілометрів та взяти під контроль 41 населений пункт.

Наші військові вже в селі Правдиному, що недалеко від Херсону. Воно розташоване у Білозерській селищній громаді Херсонської області.

Також Збройні Сили України зайшли в місто Снігурівка, що в Миколаївській області. Воно межує з Херсонською областю.

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