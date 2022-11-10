Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Таким образом, это еще раз доказывает, что украинские защитники хорошо дают отпор захватчикам.

Важно "Хлопок" прилетел в кафе, россияне "разлетелись", – Хлань рассказал о ситуации в Херсоне

В Каховке мощный "хлопок"

Как рассказал Хлань, в Каховке зафиксирован прилет по большому скоплению российских оккупантов, которые базировались на станции переливания крови.

Местные говорят, что очень хорошо разлетались,

– отметил депутат.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области: последние новости

Сейчас россияне активно строят линии обороны на Левобережье Днепра, а не на правом берегу. Возле Херсона "линии обороны" наблюдаются у объездной дороги и в селе Приднепровском.

Михаил Подоляк рассказал, что сейчас Россия хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. А артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины.

Аналитики Financial Times считают, что российские войска получили приказ отступить из Херсона. Это означает победу Украины в битве за юго-восточные территории.

По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, каждый жест жесткой воли означает колоссальные усилия защитников.

В Херсонской области 1 октября военные продвинулись в глубину обороны врага на примерно 36,5 километров.

В общем, удалось деоккупировать 1381 квадратных километров и взять под контроль 41 населенный пункт.

Наши военные уже в селе Правдино, которое недалеко от Херсона. Оно расположено в Белозерской поселковой общине Херсонской области.

Также Вооруженные Силы Украины зашли в город Снигиревка Николаевской области. Он граничит с Херсонской областью.

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