Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Таким образом, это еще раз доказывает, что украинские защитники хорошо дают отпор захватчикам.
Важно "Хлопок" прилетел в кафе, россияне "разлетелись", – Хлань рассказал о ситуации в Херсоне
В Каховке мощный "хлопок"
Как рассказал Хлань, в Каховке зафиксирован прилет по большому скоплению российских оккупантов, которые базировались на станции переливания крови.
Местные говорят, что очень хорошо разлетались,
– отметил депутат.
Какая сейчас ситуация в Херсонской области: последние новости
- Сейчас россияне активно строят линии обороны на Левобережье Днепра, а не на правом берегу. Возле Херсона "линии обороны" наблюдаются у объездной дороги и в селе Приднепровском.
- Михаил Подоляк рассказал, что сейчас Россия хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. А артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины.
- Аналитики Financial Times считают, что российские войска получили приказ отступить из Херсона. Это означает победу Украины в битве за юго-восточные территории.
- По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, каждый жест жесткой воли означает колоссальные усилия защитников.
- В Херсонской области 1 октября военные продвинулись в глубину обороны врага на примерно 36,5 километров.
- В общем, удалось деоккупировать 1381 квадратных километров и взять под контроль 41 населенный пункт.
- Наши военные уже в селе Правдино, которое недалеко от Херсона. Оно расположено в Белозерской поселковой общине Херсонской области.
- Также Вооруженные Силы Украины зашли в город Снигиревка Николаевской области. Он граничит с Херсонской областью.
Достойно внимания – ВСУ попали по базе захватчиков в Новой Каховке: смотрите видео