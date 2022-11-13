Взрывы прозвучали на рассвете 13 ноября. Информацию о них подтвердил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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В Херсонской области "хлопок": что там происходит

Спикер военной администрации о "хлопке" уже традиционно написал стихотворение.

В нем Сергей Братчук подтвердил взрывы в поселке Чаплинка в Каховском районе Херсонской области:

"Є така собі Чаплинка,

Там вночі були "обжинки"!

"Бавовнятко" влучно б'є,

Люлей ворогу дає!".

Прилетело вражинам изрядно, всю ночь считают и еще не все,

– заметил Братчук.

Кроме того, в местных телеграм-каналах начали публиковать видео, на которых слышна детонация боеприпасов.

"Кстати, у сериала "Чернобаевка" новый спиноф "Чаплинка"", – написали в Monitor.

Добавили видео и отметили, что детонация происходит в районе местного аэродрома.

Детонация боеприпасов после "хлопка" в Чаплинке: смотрите видео

В Чаплинке раздаются взрывы: смотрите видео

Где расположена Чаплинка: смотрите на карте

Коротко о "хлопке" на Херсонщине

Перед освобождением Херсонщины "хлопок" у оккупантов звучал часто. 10 ноября в Каховке был прилет по большому скоплению российских оккупантов. Последние не придумали ничего умнее, чем базироваться на станции переливания крови.

Буквально 3 ноября у врагов "хлопок" был в самом областном центре. Тогда враги нарушили правила пожарной безопасности и снова неудачно "покурили" на судоремонтном заводе Херсона.

В конце октября взрывы произошли в штабе ФСБ в Херсоне. Известно, что по меньшей мере два офицера последовали за российским кораблем.

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