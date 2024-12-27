Про це 24 Каналу сказав речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він зауважив, що близько місяця – півтора тому були дні, коли росіяни скидали по декілька десятків КАБів.

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"Спокійніше не стало"

На Півдні України найактивніше окупанти гатили авіабомбами на Запорізькому напрямку. Проте протягом останніх двох – трьох тижнів ударів керованими авіаційними бомбами стало менше.

Втім, за цей час противник дещо збільшив обстріли з великокаліберних артилерійських систем та удари реактивними системами залпового вогню. Деякі експерти й військові говорять, що у противника є можливість замінювати ті системи озброєння, яких наразі менше.

Наприклад, якщо росіянам не вистачає артилерії, а необхідно знищити укріплення Сил оборони, то там армія Росії застосовує керовані авіаційні бомби. Якщо на тому чи іншому напрямку стало менше авіаційних бомб, то російські загарбники збільшують обстріли великокаліберною артилерією,

– мовив Волошин.

За його словами, некоректно говорити, що зменшилась кількість ударів КАБами й ситуація стала спокійнішою. Адже загроза все одно залишається й ворог завдає ударів по позиціях українських військових та прифронтових населених пунктах.

До слова, у 2024 році Росія отримала 24 нові бойові літаки, але втратила мінімум 23 літаки через бойові дії та високоточні удари ЗСУ.