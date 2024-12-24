Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Defence24. В кінці грудня 2024 року російські пропагандисти оголосили про постачання нової партії бойових літаків Су-34 та Су-57 для "ВКС РФ".

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Нові літаки та катастрофічні втрати техніки

Загалом у 2024 році Росія змогла отримати 24 нові бойові літаки, зокрема:

Су-34 (10 одиниць);

(10 одиниць); Су-35С (6 одиниць);

(6 одиниць); Су-57 (6 одиниць);

(6 одиниць); Су-30 (2 одиниці).

Однак одночасно з цим Росія зазнала значних втрат – щонайменше 23 літаки були знищені або пошкоджені. Зокрема, були втрачені такі моделі, як:

Су-34 (9 одиниць);

(9 одиниць); Су-25 (4 одиниці);

(4 одиниці); Су-27 (3 одиниці);

(3 одиниці); Су-35С (2 одиниці).

Чому Росія не може зберегти рівень боєготовності

Попри нові постачання, виробничі показники Росії у 2024 році демонструють певний регрес. Якщо порівняти з попередніми роками, то кількість виготовлених Су-34, Су-35 та Су-57 скоротилася.

У 2023 році, наприклад, було виготовлено лише шість Су-34, що є значним зниженням порівняно з 2022 роком, коли їх було десять. Втрати техніки стали ще більшими через інтенсивні бойові дії, а також через ураження авіації внаслідок високоточних ударів Збройних Сил України.

Серед найбільших втрат – знищення або пошкодження стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 і А-50, які є критично важливими для російської авіації.

Чи здатен Російський ВПК забезпечити потрібний рівень поповнення

Попри певні успіхи у виробництві нових літаків, Росія навряд чи зможе швидко компенсувати такі втрати у 2025 році.

Поки що тенденція до зниження виробничих темпів у російського військово-промислового комплексу, а також проблеми з відновленням знищених літаків, залишають питання щодо здатності Росії забезпечити достатнє поповнення своєї авіації на наступний рік.