Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defence24. В конце декабря 2024 года российские пропагандисты объявили о поставке новой партии боевых самолетов Су-34 и Су-57 для ВКС России.

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Новые самолеты и катастрофические потери техники

Всего в 2024 году Россия смогла получить 24 новых боевых самолета, в частности:

Су-34 (10 единиц);

(10 единиц); Су-35С (6 единиц);

(6 единиц); Су-57 (6 единиц);

(6 единиц); Су-30 (2 единицы).

Однако одновременно с этим Россия понесла значительные потери – по меньшей мере 23 самолета были уничтожены или повреждены. В частности, были потеряны такие модели, как:

Су-34 (9 единиц);

(9 единиц); Су-25 (4 единицы);

(4 единицы); Су-27 (3 единицы);

(3 единицы); Су-35С (2 единицы).

Почему Россия не может сохранить уровень боеготовности

Несмотря на новые поставки, производственные показатели России в 2024 году демонстрируют определенный регресс. Если сравнить с предыдущими годами, то количество изготовленных Су-34, Су-35 и Су-57 сократилось.

В 2023 году, например, было изготовлено только шесть Су-34, что является значительным снижением по сравнению с 2022 годом, когда их было десять. Потери техники стали еще больше из-за интенсивных боевых действий, а также из-за поражения авиации в результате высокоточных ударов Вооруженных Сил Украины.

Среди крупнейших потерь – уничтожение или повреждение стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и А-50, которые являются критически важными для российской авиации.

Способен ли Российский ВПК обеспечить нужный уровень пополнения

Несмотря на определенные успехи в производстве новых самолетов, Россия вряд ли сможет быстро компенсировать такие потери в 2025 году.

Пока тенденция к снижению производственных темпов у российского военно-промышленного комплекса, а также проблемы с восстановлением уничтоженных самолетов, оставляют вопрос о способности России обеспечить достаточное пополнение своей авиации на следующий год.