Об этом 24 Каналу сказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. Он отметил, что около месяца – полтора назад были дни, когда россияне сбрасывали по несколько десятков КАБов.

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"Спокойнее не стало"

На Юге Украины активно оккупанты били авиабомбами на Запорожском направлении. Однако в течение последних двух – трех недель ударов управляемыми авиационными бомбами стало меньше.

Впрочем, за это время противник несколько увеличил обстрелы из крупнокалиберных артиллерийских систем и удары реактивными системами залпового огня. Некоторые эксперты и военные говорят, что у противника есть возможность заменять те системы вооружения, которых сейчас меньше.

Например, если россиянам не хватает артиллерии, а необходимо уничтожить укрепления Сил обороны, то там армия России применяет управляемые авиационные бомбы. Если на том или ином направлении стало меньше авиационных бомб, то российские захватчики увеличивают обстрелы крупнокалиберной артиллерией,

– сказал Волошин.

По его словам, некорректно говорить, что уменьшилось количество ударов КАБами и ситуация стала спокойнее. Ведь угроза все равно остается и враг наносит удары по позициям украинских военных и прифронтовых населенных пунктах.

К слову, в 2024 году Россия получила 24 новых боевых самолета, но потеряла минимум 23 самолета из-за боевых действий и высокоточных ударов ВСУ.