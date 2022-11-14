З цієї точки зору прогнози генерала США Бена Ходжеса, що Україна звільнить Мелітополь та Маріуполь вже в січні, є реалістичними. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Експерт зазначив, що прогнози американського генерала Бена Ходжеса дуже точні, які можна порівняти з прогнозами голови ГУР Кирила Буданова. Він констатував, що пронози Ходжеса можна також розцінювати, як натяк про ймовірність передання Україні далекобійних боєприпасів до "хаймарсів", що дозволить збільшити вогневе ураження по ворогу.

Можна дослухатися до прогнозів пана Ходжеса. ЗСУ займають дуже вигідні позиції з точки зору зручності обстрілів логістичних маршрутів з Криму – так званого "сухопутного коридору". ЗСУ зараз тримають під прицілом дороги до перешийків і від них, тому ми можемо перехопити ці дороги завдяки артилерійському вогню і "хаймарсам",

– пояснив оглядач.

За його словами, знищення логістики є головною тактикою ЗСУ, за допомогою якої російська армія була змушена піти з Херсона, що може мати свої ефекти на Мелітопольському та Маріупольському напрямках.

"Також ми можемо домогтися, що російська армія піде з Приазов'я через певний проміжок часу. Чи станеться це до кінця року – було б дуже добре", – додав Попович.

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Як звільнятимуть Приазов'я

Фахівець вказав, що після втечі з Херсона на сьогодні є серйозні пересування ворога у "сухопутному коридорі" до Криму.

Велика кількість вантажівок сунуть до Криму і з нього якраз через Мелітополь та Маріуполь. ЗСУ займають позиції на вищому березі Дніпра, і з цих позицій видно дороги, які йдуть з кримських перешийків. Після цього розпочнуться удари по них з "хаймарсів" та артилерії,

– переконаний аналітик.

На його думку, рано чи пізно ЗСУ зруйнують логістику окупантів, що відіб'ється на їхніх можливостях утримання того угруповання, яке зараз знаходиться у Приазов'ї.

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Попович наголосив, що це поєднуватиметься зі "звичними" ударами по казармах, зосередженнях ворожих військ, складах і певних позиціях.

"Ми так можемо "розм'якшити" це угруповання і після цього перейти до наступу, можливо навіть у Запорізькій області. Щодо ударів – на Лівобережжі є мостові переходи й перехрестя. Тобто потрібно знайти ті транспортні вузли, які є ключовими для логістики. Треба просто подивитися, які цілі є достойними для ударів "хаймарсами", – розповів експерт.

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Прогнози генерала Ходжеса: що відомо