Також росіяни, вже звично для себе, залишили для ЗСУ багато військової техніки. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

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"Ленд-ліз" і "кинуті" росіяни

Експерт зазначив, що будь-який відхід такого рівня, як російський з Херсона – залишає після себе певні "залишки" тієї частини окупантів, які не встигли перейти на Лівобережжя. Також ЗСУ, коли йшли слідом за російським відступом, "працювали" по них артилерією.

Кількість військ, що не переправилися, може обчислюватися не тисячами, а сотнями. Є переодягнуті у цивільну форму – особливо біля Херсона та Берислава. Тому наші спецслужби проводять "інфільтрацію" населення і всі ці переодягнуті російські війська, які не здалися, будуть або знищені, або взяті в полон,

– пояснив оглядач.

На його думку, після того, як ЗСУ "відпрацювали" по Антонівському мосту, вся техніка, яка залишилася на Правобережжі в районі Херсона та на правому березі Інгульця, стане новим "ленд-лізом", який "треба тільки відремонтувати".

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Де Росія "посилить" фронт

Фахівець наголосив, що на Правобережжі росіяни перебували спочатку у дуже поганому становищі, але після їхнього "перекидання" на лівий берег, вони отримали у своє розпорядження велику кількість високомобільних і спеціалізованих військ.

Якщо їх закинуть у бік Донецька, що, швидше за все, так і буде, то симетричне перекидання українських військ на цей театр воєнних дій погіршить наш стан, оскільки обстановка на Донецькому плацдармі для росіян краща,

– вказав аналітик.

За його словами, в окупантів буде позаду надійний тил і дуже короткі "плечі" логістичних ланцюжків постачання боєприпасів.

"Вони там будуть, як мінімум, у паритетному співвідношенні з нашими силами, тому тут видно досить небезпечну тенденцію і накопичення таких військ у районі Донбасу. Тим паче, що ми знаємо завдання, яке Путін поставив своїм військам – вийти на кордони Донецької області, що вони останні кілька місяців наполегливо намагаються робити", – вважає Світан.

На його думку, це єдина ділянка фронту, де вони прагнуть проводити якісь наступальні операції.

"Є проблема, і вона для українських військ на цьому напрямку посилиться", – резюмував експерт.

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