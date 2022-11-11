Деокупація частини Херсонщини обов'язково матиме політичні ефекти для Путіна. Про це 24 каналу розповів російський публіцист із США Андрій Піонтковський.

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Надії на США

Експерт зазначив, що у ситуації зі звільненням Правобережжя Херсонщини важливі слова президента США Джо Байдена, який переконаний, що війна може зупинитися тільки після повного відходу російських військ з території України. Водночас Піонтковський констатував, що у Кремлі дуже сподівалися на збільшення впливу "трампістів" під час довиборів до Конгресу.

У ретроспективі зрозуміло, що рішення про звільнення з Херсона ухвалили ще місяць тому, коли вони показали Суровікіна, який зачитав "страшний текст" про "непрості рішення". Можливо, вони чекали "останнього шансу" – успіху "трампістів" у США, але я не впевнений у цьому,

– пояснив оглядач.

На його думку, така ставка на "праве крило" партії "республіканців" була марною за будь-якого результату виборів.

"У Палаті представників за проукраїнські резолюції "проти" голосують приблизно 60 республіканців із 435 членів та "за" – всі демократи. Але зараз ситуація трохи погіршиться. Так, республіканці матимуть невелику більшість у 3 чи 4 особи – це завжди відбувається на проміжних виборах. Але Росія сподівалася на більшу перевагу", – наголосив публіцист.

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Значення деокупації

Аналітик зазначив, що звільнення Херсона – це першочергово дуже важлива подія з воєнної точки зору. За його словами, після деокупації Правобережжя тепер багато шляхів постачань окупантів на Півдні України "покриваються" вогнем "хаймарсів", але значення мають також і політичні чинники цих подій.

Звільнення стане тригером, який вразить як шок свідомість "глибинного народу" та людей, які перебувають у бункері. Достатньо зараз подивитися російські пабліки та соцмережі. Як тільки не називають Путіна колишні найвірніші "ультраправі" послідовники. Вже незабаром не залишиться людини, яка б не ненавиділа Путіна,

– пояснив оглядач.

На його думку, одні росіяни його ненавидять, бо він розпочав війну, а інші – за те, що він її програв.

"Це неминуча доля диктатора, який зазнає поразок. Його політичне та фізичне життя під загрозою. Тому він так запекло, буквально на колінах, добивається миру. З усіх російських "прасок" звучить, що потрібен мир та перемир'я", – наголосив Піонтковський.

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Нова "мирна угода"

Політолог вказав, що у Кремлі зараз всі "стоять на колінах і благають про перемир'я".

Зараз у бункері немає жодної людини, яка б не розуміла ситуації. Після Києва у них "закралася підозра", після Харкова – "невиразні сумніви", а вже зараз зрозуміло, що війну програли. Вони зараз уже думають про інші речі: як їм зберегти владу, величезну власність та життя, тож вони відчайдушно хочуть домовлятися,

– запевнив публіцист.

Він розповів, що у російському політичному просторі "циркулює проєкт нової "мирної угоди", яку ніколи не сприйме Україна.

"Тут більше має значення зміна умов. Раніше був "італійський план", коли всі зупиняються на "лінії фронту", а далі йдуть переговори про "суперечливі території". План, який сьогодні пропонується від "неназваних посередників", передбачає повернення всієї окупованої території України, крім Криму", – пояснив Піонтковський.

За його словами, ситуація з Кримом у цьому "мирі" "підвішується на 7 років", після чого він "демілітаризується".

"Це теж неприйнятно для України – на тлі її сьогоднішніх та майбутніх перемог, але вже є зміна позицій. Потрібно продовжувати тиск й почекати наступної пропозиції. А далі слідує – що вони готові відійти до своїх державних кордонів 1991 року", – резюмував оглядач.

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