Про це 24 каналу сказав російський публіцист із США Андрій Піонтковський. Найімовірніше, що республіканці матимуть незначну перевагу в Палаті представників.

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Які результати виборів у США

Піонтковський зазначив, що питання Сенату вирішиться остаточно 9 грудня, тому що в одному зі штатів – Джорджиї відбудеться другий тур виборів. Можливі 2 варіанти – або збережеться нинішня ситуація, тобто по 50 сенаторів від Республіканської й Демократичної партій, а в спірних моментах вирішальним буде голос віце-президентки Камали Харріс.

Або ж, за його словами, у разі перемоги в другому турі у Джорджиї – 51 сенатор буде у демократів. Тобто практично буде та ж сама ситуація, але з деяким покращенням у бік демократів. А остаточний результат у Палаті представників стане відомим максимум післязавтра, коли завершаться підрахунки.

Найбільш імовірний результат такий майже безпрецедентний – республіканці матимуть більшість в один чи два голоси. Безпрецедентно – тому що такої рівноваги я в сучасній історії Америки не пам'ятаю,

– наголосив Піонтковський.

Тобто, додав російський публіцист, у питанні подальшої підтримки України у війні з Російською Федерацією нічого не зміниться.

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Чи вплинуть вони на допомогу Україні

Піонтковський зауважив, що на цих виборах програли декілька нових запеклих трампістів, які виграли праймеріз у своїх республіканських конкурентів, тобто у колишніх членів Палати представників.

Якщо коротко, у кожному разі в будь-якому голосуванні щодо України в Палаті представників забезпечено щонайменше три чверті голосів на користь України. Це всі демократи і як мінімум половина республіканців,

– сказав російський публіцист.

Він зауважив, що є два підсумки виборів – зовнішньополітичний і внутрішньополітичний. Зовнішньополітичний полягає в тому, що підтримка України не зміниться. А внутрішньополітичний означає, що Дональду Трампу тепер буде дуже важко отримати номінацію від Республіканської партії.

Піонтковський вважає, що Трамп заявить про свою кандидатуру найближчими днями, але слідом за цим піде оголошення про участь у президентській кампанії низки видних республіканців.

Що відомо про вибори у США: коротко