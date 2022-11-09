Рендал Говард Пол переміг у штаті Кентуккі та продовжить своє представництво в Сенаті. У травні він заблокував законопроєкт щодо надання Україні пакету військової допомоги.

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Суперечливий гравець в американській політиці

Перемога Пола, вперше обраного у 2010 році, продовжила довгу серію перемог Республіканської партії у перегонах Сенату Кентуккі.

Коментуючи підсумки голосування у Кентуккі на проміжних виборах, політик у своєму твіттері назвав результати "великою перемогою".

Ренд Пол, як зазначають американські політичні оглядачі, є "одним із найсуперечливіших голосів у Сенаті". Політик, зокрема, заявляв про "надмірне втручання уряду" на карантинні заходи під час пандемії COVID-19.

Проміжні вибори у США: що відомо

У США 8 листопада відбулися проміжні вибори. Американці переобирали Палату представників, близько третини членів Сенату, 36 губернаторів штатів і трьох губернаторів територій США, мерів міст та місцевих чиновників.

Головні партії США можуть досягнути паритету влади під час проміжних виборів до Конгресу. Так у США може оформитися розподіл зон відповідальності між політсилами.

Станом на ранок 9 листопада республіканці лідирують на виборах до Конгресу США – 186 голосів проти 161. На виборах до Сенату рахунок рівний – 46 на 46. Нині триває підрахунок голосів.

На виборчих дільницях американські ЗМІ фіксують низку порушень. З'явилось відео, як співробітник виборчої дільниці у Філадельфії ставить якісь позначки на бюлетенях.

Лідер Республіканської партії у Палаті представників США Кевін Маккарті переконує, що дуже підтримує Україну. Однак, якщо він стане спікером, його колеги будуть вимагати в України значно більшої підзвітності стосовно постачання зброї.

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