Байден нібито зробив таку заяву під час візиту до Чикаго минулого тижня. Він сказав це журналістам біля готелю.
До речі У США тривають проміжні вибори: як проходить голосування
Якщо ми втратимо Палату представників і Сенат, це будуть жахливі 2 роки,
– сказав президент.
Високі ставки на виборах
Журналісти пишуть, що слова Байдена вказують на те, наскільки високими є ставки на проміжних виборах. Раніше в Палаті представників більшість була за демократами.
Однак президент США, крім того, нібито сказав, "хороша новина полягає в тому", що він збереже за собою право вето.
Що відомо про вибори в США
- У США 8 листопада відбуваються проміжні вибори. Американці переобирають Палату представників, близько третини членів Сенату, 36 губернаторів штатів і трьох губернаторів територій США, мерів міст та місцевих чиновників.
- За резултатами перших екзитполів, республіканці мають перевагу.
- До речі, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що двопартійна підтримка України збережеться на високому рівні після проміжних виборів у США.
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