Байден нібито зробив таку заяву під час візиту до Чикаго минулого тижня. Він сказав це журналістам біля готелю.

До речі У США тривають проміжні вибори: як проходить голосування

Якщо ми втратимо Палату представників і Сенат, це будуть жахливі 2 роки,

– сказав президент.

Високі ставки на виборах

Журналісти пишуть, що слова Байдена вказують на те, наскільки високими є ставки на проміжних виборах. Раніше в Палаті представників більшість була за демократами.

Однак президент США, крім того, нібито сказав, "хороша новина полягає в тому", що він збереже за собою право вето.

Що відомо про вибори в США

У США 8 листопада відбуваються проміжні вибори. Американці переобирають Палату представників, близько третини членів Сенату, 36 губернаторів штатів і трьох губернаторів територій США, мерів міст та місцевих чиновників.

За резултатами перших екзитполів, республіканці мають перевагу.

До речі, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що двопартійна підтримка України збережеться на високому рівні після проміжних виборів у США.

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