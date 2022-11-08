Байден якобы сделал такое заявление во время визита в Чикаго на прошлой неделе. Он сказал это журналистам возле гостиницы.

Кстати В США продолжаются промежуточные выборы: как проходит голосование

Если мы потеряем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные 2 года,

– сказал президент.

Высокие ставки на выборах

Журналисты пишут, что слова Байдена указывают на то, насколько высоки ставки на промежуточных выборах. Ранее в Палате представителей большинство было за демократами.

Однако президент США, кроме того, якобы сказал, "хорошая новость состоит в том", что он сохранит за собой право вето.

Что известно о выборах в США

В США 8 ноября проходят промежуточные выборы. Американцы переизбирают Палату представителей, около трети членов Сената, 36 губернаторов штатов и трех губернаторов территорий США, мэров городов и местных чиновников.

По результатам первых экзитполов, республиканцы имеют преимущество.

К слову, министр обороны Алексей Резников заявил, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на высоком уровне после промежуточных выборов в США.

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