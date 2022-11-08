С 07:00 до 20:00 работают участки в Соединенных Штатах. Кроме того, у граждан есть возможность проголосовать из дома – 24 канал информирует вас о важнейших новостях о промежуточных выборах в Соединенных Штатах Америки 8 ноября.

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Байден надеется на сохранение демократами контроля в Конгрессе

Действующий президент США Джо Байден 7 ноября выступил на двух онлайн-встречах Национального комитета Демократической партии. Он подчеркнул сторонникам важность голосования. Об этом сообщает The Hill.

Послушайте, если мы сможем удержаться, то будем в невероятной форме. Представьте, что мы сможем сделать во время второго срока, если мы сохраним контроль. Я знаю, что это звучит как очень высокие ожидания, но в любом случае я настроен оптимистично,

– сказал Байден.

Американский президент также предупредил об опасности "республиканцев MAGA", поддерживаемых Дональдом Трампом. Байден считает их "одними из самых темных сил" в истории США.

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Будут ли республиканцы поддерживать Украину, если победят

Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти утверждает, что очень поддерживает Украину. Однако, если он станет спикером, его коллеги потребуют у Украины значительно большей подотчетности по поводу поставки оружия.

Следует отметить, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал Джо Байдена увеличить и ускорить поставки оружия в Украину. Его коллега, республиканка Марджори Тейлор Грин, заявила, что Украина больше не получит помощи, если ее партия победит на выборах в Конгресс.

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Вероятно, Трамп в скором времени анонсирует, что снова будет бороться за президентское кресло

AFP сообщает, что Дональд Трамп готовится анонсировать какое-то "очень большое заявление" 15 ноября. За последние несколько месяцев он намекал, что хочет снова посоревноваться за президентство.

Вполне возможно, что Трамп окончательно подтвердит свои намерения во вторник. Он объяснил, что не делает заявление сейчас, "чтобы не отвлекать внимание от очень важных, даже критически важных выборов".

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Важность промежуточных выборов в США

Через два года после избрания президентом Байдена граждане США должны решать, кто будет иметь большинство в двух палатах парламента. Эти выборы также называют "промежуточными" и стоит отметить, что СМИ уделяют им гораздо меньше внимания, чем президентским.

Однако голосование в Сенат и Конгресс – то есть в верхнюю и нижнюю палаты парламента оказывают значительное влияние на то, каким будет баланс сил между республиканцами и демократами. В определенной степени голосование в этом году и влияет на то, как изменится поддержка Украины Соединенными Штатами.

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