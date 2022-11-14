Об этом 24 каналу сказал политолог Петр Олещук. Он отметил, что эта ситуация действительно будет иметь очень серьезные последствия, но не стоит спешить делать какие-то очень четкие и однозначные выводы.

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Какие последствия это будет иметь для Трампа

Олещук отметил, что многие в медийном пространстве Соединенных Штатов толкуют результаты этих выборов как едва ли не личное поражение Дональда Трампа. Потому что проиграла значительная часть кандидатов, которые ассоциировались именно с экс-президентом США и которые активно продвигались в избирательной кампании.

К тому же они изначально воспринимались как достаточно одиозные фигуры и в конечном счете потерпели поражение. Это очень серьезный удар по личному авторитету Трампа,

– подчеркнул политолог.

Поэтому, по его словам, уже сейчас говорят о том, что вполне вероятно, что даже номинация от Республиканской партии для Трампа на следующих президентских выборах уже не столь очевидна, поскольку у него уже появился очень мощный конкурент – Десантис.

Олещук спрогнозировал, как проигрыш кандидатов Трампа на промежуточных выборах повлияет на его политические позиции: смотрите видео

Как результаты выборов повлияют на политику республиканцев

Олещук отметил, что позиции Трампа действительно существенно ухудшились, в результате чего может в дальнейшем также маргинализироваться ассоциировавшийся с ним дискурс.

Как итог, действительно, мы можем даже увидеть, например, ренессанс более такой классической республиканской геополитической доктрины, которая будет предусматривать, например, не изоляционизм, на котором акцентировал внимание Трамп, и люди, которые с ним в большей степени ассоциировались,

– сказал политолог.

Он объяснил, что речь идет о более агрессивной политике, которая традиционно ассоциировалась с такими республиканскими президентами, как Рональд Рейган да в конце концов и Джордж Буш-младший. То есть эта ситуация действительно будет иметь очень серьезные последствия, но пока не стоит спешить делать какие-то очень четкие и однозначные выводы.

Что известно о выборах в США: коротко