Рендал Говард Пол победил в штате Кентукки и продолжит свое представительство в Сенате. В мае он заблокировал законопроект о предоставлении Украине пакета военной помощи.

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Противоречивый игрок в американской политике

Победа Пола, впервые избранного в 2010 году, продолжила длинную серию побед Республиканской партии в гонке Сената Кентукки.

Комментируя итоги голосования в Кентукки на промежуточных выборах, политик в своем твиттере назвал результаты "большой победой".

Thank you for all the support, Kentucky! pic.twitter.com/W3Itgkcd7I — Rand Paul (@RandPaul) November 9, 2022

Рэнд Пол, как отмечают американские политические обозреватели, является "одним из самых противоречивых голосов в Сенате". Политик, в частности, заявлял о "чрезмерном вмешательстве правительства" в карантинные меры во время пандемии COVID-19.

Промежуточные выборы в США: что известно

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы. Американцы переизбирали Палату представителей, около трети членов Сената, 36 губернаторов штатов и трех губернаторов территорий США, мэров городов и местных чиновников.

Главные партии США могут достичь паритета власти во время промежуточных выборов в Конгресс. Так, в США может оформиться распределение зон ответственности между политсилами.

По состоянию на утро 9 ноября республиканцы лидируют на выборах в Конгресс США – 186 голосов против 161. На выборах в Сенат счет равный – 46 на 46. В настоящее время идет подсчет голосов.

На избирательных участках американские СМИ фиксируют ряд нарушений. Появилось видео, как сотрудник избирательного участка в Филадельфии ставит какие-то отметки на бюллетенях.

Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти утверждает, что очень поддерживает Украину. Однако, если он станет спикером, его коллеги потребуют у Украины значительно большей подотчетности по поводу поставки оружия.

Больше об этом – как выборы в США повлияют на политику по отношению к Украине: смотрите видео