Довыборы станут началом более масштабной предвыборной кампании, кульминацией чего станут президентские выборы. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.
Обратите внимание Тихий шторм: пошатнут ли промежуточные выборы в США поддержку Украины
В США возможен "баланс власти"
Эксперт отметил, что результат выборов в США в корне не сможет повлиять на помощь Украине.
Украина дружит с США, а не с отдельно взятой партией. "Республиканцы" провели лучшую кампанию. Но если смотреть на политический опыт, всегда партия, которая не у власти и не имеющая своего президента, всегда на "средних выборах" берет верх,
– объяснил обозреватель.
По его словам, такое положение вещей выгодно как "демократам", чтобы распределить зоны ответственности, так и "республиканцам" – чтобы улучшить свои позиции в предвыборной кампании до выборов за президентский пост, которые состоятся через 2 года.
"Поэтому сейчас будет происходить следующая история: "республиканцы" получат свою часть власти в законодательном органе, но будут иметь своего президента. И наоборот "демократы": они будут иметь полную власть президента, но уже часть законодательной власти не будут иметь", – добавил аналитик.
Промежуточные выборы в США: что известно и почему их так называютПромежуточные выборы в США проходят каждые четыре года и получили свое неофициальное название из-за того, что проводятся посреди срока того или иного президента. Их результаты оказывают существенное влияние на баланс сил в Вашингтоне, а значит и в мировой политике.
Во время промежуточных выборов переизбирается вся Палата представителей, то есть 435 мест в нижней палате Конгресса США, а также 33 или 34 места из 100 в Сенате. Кроме того, переизбирают губернаторов в 34 из 50 штатов.
Промежуточные выборы являются "голосованием за доверие" к действующему президенту и господствующей партии. В том случае, если избиратели довольны действиями Белого дома – большинство в Конгрессе будет сохранено, в противном случае, если президент теряет доверие электората, баланс сил в Конгрессе меняется в пользу оппозиции, что позволяет скорректировать работу Белого дома.
Украинская повестка
По мнению Давидюка, при всех негативных прогнозах Украина все-таки сохранит дружбу с обеими главными партиями США.
Часть помощи будем брать у президента, часть – в Сенате. И понятно, что все это будет ложиться в единое целое, которое будет противостоять России. Самое главное, что очень важно – некоторые ультралевые демократы запускали неприятные для нас месседжи, но это не основа демократической партии. Другая история относительно Трампа – они также не являются господствующей силой "республиканцев",
– подчеркнул политолог.
Он убежден, что крайние радикальные "крылья" обеих партий очень часто подыгрывали России, но ядро самих партий этим не занималось и преимущественно поддерживало Украину.
"Я думаю, что поддержка не изменится и может оставаться на том уровне, который был. Мы "ленд-лиз" еще не получили, но оружия на 20 миллиардов получили. То есть обещали 40, которые еще не дали, но 20 миллиардов уже привезли". Я думаю, что эта поддержка будет оставаться и каждая из партий наоборот – будет хотеть дать больше Украине", – заверил эксперт.
По его словам, как "демократы", так и "республиканцы" захотят продемонстрировать своему обществу, что они оказывают большую помощь Украине.
"Украинцы и их борьба против диктатуры России и угрозы демократии сегодня в ТОП-3 темах в США. Поэтому помогать для них во многом за честь и "зона ответственности" – они сами так считают в том числе. Политические скандалы и "задержки" возможны после выборов. Но это будет означать противостояние Украине, а только противостояние между самими партиями", – резюмировал обозреватель.
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Промежуточные выборы в США: что известно
- В США проводят промежуточные выборы в Конгресс. С высокой вероятностью "республиканцам" удастся вырвать большинство в Палате представителей, что может частично изменить политические настроения внутри Соединенных Штатов. На фоне американских выборов в Украине растут сомнения, поддержка ли нашего государства будет сохранена на необходимом уровне.
- Среди недавних событий в США, взволновавших украинцев, стало заявление лидера Республиканской партии в Конгрессе Кевина Маккарти, что республиканцы готовы отказаться или уменьшить поддержку Украины в следующем году, если они получат контроль над Конгрессом.
- Следует отметить, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал Джо Байдена увеличить и ускорить поставки оружия в Украину. Его коллега, республиканка Марджори Тейлор Грин, заявила, что Украина больше не получит помощи, если ее партия победит на выборах в Конгресс.