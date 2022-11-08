Довыборы станут началом более масштабной предвыборной кампании, кульминацией чего станут президентские выборы. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

Обратите внимание Тихий шторм: пошатнут ли промежуточные выборы в США поддержку Украины

В США возможен "баланс власти"

Эксперт отметил, что результат выборов в США в корне не сможет повлиять на помощь Украине.

Украина дружит с США, а не с отдельно взятой партией. "Республиканцы" провели лучшую кампанию. Но если смотреть на политический опыт, всегда партия, которая не у власти и не имеющая своего президента, всегда на "средних выборах" берет верх,

– объяснил обозреватель.

По его словам, такое положение вещей выгодно как "демократам", чтобы распределить зоны ответственности, так и "республиканцам" – чтобы улучшить свои позиции в предвыборной кампании до выборов за президентский пост, которые состоятся через 2 года.

"Поэтому сейчас будет происходить следующая история: "республиканцы" получат свою часть власти в законодательном органе, но будут иметь своего президента. И наоборот "демократы": они будут иметь полную власть президента, но уже часть законодательной власти не будут иметь", – добавил аналитик.

Промежуточные выборы в США: что известно и почему их так называют Промежуточные выборы в США проходят каждые четыре года и получили свое неофициальное название из-за того, что проводятся посреди срока того или иного президента. Их результаты оказывают существенное влияние на баланс сил в Вашингтоне, а значит и в мировой политике.



Во время промежуточных выборов переизбирается вся Палата представителей, то есть 435 мест в нижней палате Конгресса США, а также 33 или 34 места из 100 в Сенате. Кроме того, переизбирают губернаторов в 34 из 50 штатов.



Промежуточные выборы являются "голосованием за доверие" к действующему президенту и господствующей партии. В том случае, если избиратели довольны действиями Белого дома – большинство в Конгрессе будет сохранено, в противном случае, если президент теряет доверие электората, баланс сил в Конгрессе меняется в пользу оппозиции, что позволяет скорректировать работу Белого дома.

Украинская повестка

По мнению Давидюка, при всех негативных прогнозах Украина все-таки сохранит дружбу с обеими главными партиями США.

Часть помощи будем брать у президента, часть – в Сенате. И понятно, что все это будет ложиться в единое целое, которое будет противостоять России. Самое главное, что очень важно – некоторые ультралевые демократы запускали неприятные для нас месседжи, но это не основа демократической партии. Другая история относительно Трампа – они также не являются господствующей силой "республиканцев",

– подчеркнул политолог.

Он убежден, что крайние радикальные "крылья" обеих партий очень часто подыгрывали России, но ядро самих партий этим не занималось и преимущественно поддерживало Украину.

"Я думаю, что поддержка не изменится и может оставаться на том уровне, который был. Мы "ленд-лиз" еще не получили, но оружия на 20 миллиардов получили. То есть обещали 40, которые еще не дали, но 20 миллиардов уже привезли". Я думаю, что эта поддержка будет оставаться и каждая из партий наоборот – будет хотеть дать больше Украине", – заверил эксперт.

По его словам, как "демократы", так и "республиканцы" захотят продемонстрировать своему обществу, что они оказывают большую помощь Украине.

"Украинцы и их борьба против диктатуры России и угрозы демократии сегодня в ТОП-3 темах в США. Поэтому помогать для них во многом за честь и "зона ответственности" – они сами так считают в том числе. Политические скандалы и "задержки" возможны после выборов. Но это будет означать противостояние Украине, а только противостояние между самими партиями", – резюмировал обозреватель.

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Промежуточные выборы в США: что известно