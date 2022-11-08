Маккарти – лидер Республиканской партии в Палате представителей США – может занять пост спикера. Если он победит, его коллеги будут требовать от Украины большей подотчетности в вопросах поставок оружия.
У Байдена отреагировали на слухи о "секретных переговорах" с Россией
"Нужен не открытый чек, а уверенность, что ресурсы направляются туда, где это нужно. И нужно, чтобы Конгресс и Сенат имели возможность открыто обсуждать это,
– заявил Маккарти.
Лидер республиканцев в Сенате призвал увеличить поставки
Тем временем Митч Макконнелл – лидер республиканцев в Сенате – призвал увеличить и ускорить поставки оружия в Украину. Он добавил, что говорится в целом о дополнительной противовоздушной обороне, дальнобойной артиллерии и гуманитарной и экономической поддержке.
По словам Макконнелла, США "должны сделать больше".
Что говорит советник Байдена
Джейк Салливан – советник президента США по национальной безопасности – во время визита в Киев заявил, что поддержка Штатов останется непоколебимой . Наличие необходимых ресурсов будет обеспечено.