Маккарти – лидер Республиканской партии в Палате представителей США – может занять пост спикера. Если он победит, его коллеги будут требовать от Украины большей подотчетности в вопросах поставок оружия.

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"Нужен не открытый чек, а уверенность, что ресурсы направляются туда, где это нужно. И нужно, чтобы Конгресс и Сенат имели возможность открыто обсуждать это,

– заявил Маккарти.

Лидер республиканцев в Сенате призвал увеличить поставки

Тем временем Митч Макконнелл – лидер республиканцев в Сенате – призвал увеличить и ускорить поставки оружия в Украину. Он добавил, что говорится в целом о дополнительной противовоздушной обороне, дальнобойной артиллерии и гуманитарной и экономической поддержке.

По словам Макконнелла, США "должны сделать больше".

Обратите внимание! Между тем Марджори Тейлор Грин – представитель республиканцев – отметилась одиозным заявлением , что в случае победы ее партии на выборах в Конгресс США Украина не получит больше помощи. Политика уже неоднократно подыгрывала нарративам Кремля .

Что говорит советник Байдена

Джейк Салливан – советник президента США по национальной безопасности – во время визита в Киев заявил, что поддержка Штатов останется непоколебимой . Наличие необходимых ресурсов будет обеспечено.

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